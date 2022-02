V Zápase hviezd zvíťazil tím Metropolitnej divízie, MVP bol Giroux

All Star Game 2022 (Las Vegas):



semifinále:



Pacifická divízia - Metropolitná divízia 4:6 (1:3)



Góly: 3. Meier (Terry, Gaudreau), 13. Marchessault (Draisaitl), 15. Eberle (Meier), 20. Stone (Marchessault) – 1. Wilson (Kuznecov), 4. Giroux (Werenski), 4. Aho (Guentzel), 17. Hughes, 18. Guentzel (Giroux), 19. Hughes (Kreider)



Centrálna divízia - Atlantická divízia 8:5 (3:2)



Góly: 3. Kyrou (Keller, DeBrincat), 6. DeBrincat (Kyrou, Keller), 6. Kadri (Makar), 14. Connor (Kadri), 17. Kyrou (Josi, Pavelski), 18. Josi (Kyrou), 19. DeBrincat (Karpizov), 20. Pavelski (Makar, Kaprizov) – 3. Huberdeau (Matthews), 10. Matthews (Huberdeau, Hedman), 12. Bergeron (Campbell, Dahlin), 17. Dahlin, 18. Stamkos (B. Tkachuk)



finále:



Metropolitná divízia - Centrálna divízia 5:3 (4:2)



Góly: 1. Kuznecov (Andersen), 4. Giroux (Werenski), 5. Kreider (Hughes), 8. Hughes (Aho), 13. Giroux (Guentzel, Werenski) – 2. Keller (Josi, Pavelski), 6. Kadri (Connor, Kuyrou), 12. Pavelski (Kaprizov)



zostavy:



Pacifická divízia: Gibson, Demko – Pietrangelo – Draisaitl, Eberle, Gaudreau – Kempe, Marchessault, McDavid – Meier, Stone, Terry



Metropolitná divízia: Andersen, Jarry – Pelech, Werenski – Aho, Giroux, Guentzel – Hughes, Kreider, Kuznecov – Wilson



Centrálna divízia: Saros, Talbot – Josi, Makar – Connor, DeBrincat, Kadri – Kaprizov, Keller, Kyrou – Pavelski.



Atlantická divízia: Vasilevskij, Campbell – Dahlin, Hedman – Bergeron, Huberdeau, Larkin – Matthews, Stamkos, Suzuki – B. Tkachuk



Las Vegas 6. februára (TASR) - Tím Metropolitnej divízie triumfoval v Zápase hviezd hokejovej NHL. Vo finále exhibičného turnaja zdolal výber Centrálnej divízie 5:3. Najužitočnejším hráčom (MVP) sa stal kapitán víťazného tímu Claude Giroux, ktorý mal bilanciu 3 góly a 1 asistencia. Víťazný tím získal finančnú prémiu milión dolárov, ktoré venoval na charitatívne účely.Viac bodov než Giroux získal iba Jordan Kyrou - 5 (2+3). Pre Girouxa to bola už 7. účasť v Zápase hviezd. Na konte má 8 gólov a v tomto ukazovateli je pred ním v historickom poradí iba 6 hráčov. Zároveň je vo veku 34 rokov a 24 dní šiesty najstarší hokejista, ktorý sa stal najužitočnejším hráčom Zápasu hviezd.Do historických štatistík sa zapísal Tom Wilson. Útočník, ktorý v Zápase hviezd nahradil spoluhráča z Washingtonu Capitals Alexandra Ovečkina (absentoval pre koronavírus), skóroval už v 13. sekunde. Bol to najrýchlejší gól, odkedy sa hrá vo formáte troch proti trom, pričom Wilson prekonal zápis Sidneyho Crosbyho z 15. sekundy z roku 2019.Spomedzi krajín mali najpočetnejšie zastúpenie Kanada (17) a USA (16). Traja účastníci Zápasu hviezd boli z Ruska a Švédska, dvaja z Fínska a Švajčiarska. Po jednom "dodali" Dánsko a Nemecko.Semifinále a finále sa hrali na dva 10-minútové polčasy a vo formáte troch proti trom. Zápas hviezd má podobu miniturnaja divízií od roku 2016. Tím Metropolitnej divízie triumfoval prvýkrát. Dve prvenstvá zaznamenali výbery Atlantickej (2016, 2020) a Pacifickej divízie (2017, 2018). V roku 2019 zvíťazil tím Centrálnej divízie. V roku 2021 sa All Star víkend nekonal, v roku 2023 ho bude hostiť klub Florida Panthers.