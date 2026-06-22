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V zápase Jordánsko - Alžírsko pôjde o prvé body
Oba tímy prehrali svoje úvodné stretnutia a trojbodový zisk pre jedného z nich by znamenal výrazné zvýšenie šancí na účasť vo vyraďovacej fáze.
Autor TASR
Santa Clara 22. júna (TASR) - Futbalisti Jordánska a Alžírska nastúpia v utorok od 5.00 SELČ vo vzájomnom zápase s cieľom získať prvé víťazstvo na MS. Oba tímy prehrali svoje úvodné stretnutia a trojbodový zisk pre jedného z nich by znamenal výrazné zvýšenie šancí na účasť vo vyraďovacej fáze.
Prebiehajúci šampionát je pre reprezentáciu Jordánska historicky prvý a vstúpila doň prehrou Rakúskom 1:3. Tím inkasoval v každom dueli z uplynulých šiestich minimálne dva góly. Prípadná prehra s Alžírskom by šance mužstva na postup do vyraďovacej časti posunula iba do teoretickej roviny, zvlášť, keď v záverečnom súboji základnej J-skupiny bude čeliť favorizovanej Argentíne.
„Očakávame veľmi ťažký a zároveň dôležitý zápas proti silnému tímu. Náš prvý zápas pre nás znamenal naozaj veľa, pretože sme sa v ten deň zapísali do histórie našej krajiny. Žiaľ, doplatili sme v ňom na nedostatok skúseností. Počiatočná nervozita je už preč, hráči sa cítia komfortnejšie a viac dôverujú svojim schopnostiam. Na tomto turnaji ešte majú čo ponúknuť,“ uviedol tréner Jordánska Jamal Sellami na tlačovej konferencii v predvečer zápasu. V jeho zostave proti Alžírsku bude pravdepodobne chýbať obranca Abdallah Nasib, ktorý pre zranenie nedohral duel s Rakúskom.
Silu obhajcu trofeje Argentíny pocítilo Alžírsko, ktoré po hetriku Lionela Messiho prehralo vo svojom úvodnom stretnutí 0:3. Dôležitosť zápasu s Jordánskom si uvedomoval aj tréner Vladimir Petkovič, ktorý verí, že Alžírsko potvrdí pozíciu favorita. „Tento zápas je pre oba tímy kľúčový a tlak je na oboch stranách. Jordánsko hrá veľmi kompaktne, konzistentne a má aj ďalšie silné stránky. Analyzovali sme tohto súpera a snažíme sa nájsť správne riešenia v ceste za víťazstvom,“ konštatoval 62-ročný kouč.
Prebiehajúci šampionát je pre reprezentáciu Jordánska historicky prvý a vstúpila doň prehrou Rakúskom 1:3. Tím inkasoval v každom dueli z uplynulých šiestich minimálne dva góly. Prípadná prehra s Alžírskom by šance mužstva na postup do vyraďovacej časti posunula iba do teoretickej roviny, zvlášť, keď v záverečnom súboji základnej J-skupiny bude čeliť favorizovanej Argentíne.
„Očakávame veľmi ťažký a zároveň dôležitý zápas proti silnému tímu. Náš prvý zápas pre nás znamenal naozaj veľa, pretože sme sa v ten deň zapísali do histórie našej krajiny. Žiaľ, doplatili sme v ňom na nedostatok skúseností. Počiatočná nervozita je už preč, hráči sa cítia komfortnejšie a viac dôverujú svojim schopnostiam. Na tomto turnaji ešte majú čo ponúknuť,“ uviedol tréner Jordánska Jamal Sellami na tlačovej konferencii v predvečer zápasu. V jeho zostave proti Alžírsku bude pravdepodobne chýbať obranca Abdallah Nasib, ktorý pre zranenie nedohral duel s Rakúskom.
Silu obhajcu trofeje Argentíny pocítilo Alžírsko, ktoré po hetriku Lionela Messiho prehralo vo svojom úvodnom stretnutí 0:3. Dôležitosť zápasu s Jordánskom si uvedomoval aj tréner Vladimir Petkovič, ktorý verí, že Alžírsko potvrdí pozíciu favorita. „Tento zápas je pre oba tímy kľúčový a tlak je na oboch stranách. Jordánsko hrá veľmi kompaktne, konzistentne a má aj ďalšie silné stránky. Analyzovali sme tohto súpera a snažíme sa nájsť správne riešenia v ceste za víťazstvom,“ konštatoval 62-ročný kouč.
Utorok, 23. júna, 5.00 SELČ
Štadión Levi's (Santa Clara)
J-skupina, 2. kolo
Jordánsko - Alžírsko, rozhodcovia: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.)
Predpokladané zostavy:
Jordánsko: Abu Laila - Obeid, Nasib, Al-Arab, Al-Fakhouri - Al-Rashdan, Ayed - Al-Taamari, Mardi, Sadeh - Olwan
Alžírsko: Mandrea - Atal, Mandi, Bensebaini, Hadjam - Aouar, Bentaleb, Bennacer - Mahrez, Gouiri, Amoura
Štadión Levi's (Santa Clara)
J-skupina, 2. kolo
Jordánsko - Alžírsko, rozhodcovia: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.)
Predpokladané zostavy:
Jordánsko: Abu Laila - Obeid, Nasib, Al-Arab, Al-Fakhouri - Al-Rashdan, Ayed - Al-Taamari, Mardi, Sadeh - Olwan
Alžírsko: Mandrea - Atal, Mandi, Bensebaini, Hadjam - Aouar, Bentaleb, Bennacer - Mahrez, Gouiri, Amoura