V záverečnom tréningu na VC Holandska bol najrýchlejší Verstappen

Zandvoort 26. augusta (TASR) – V záverečnom treťom tréningu na VC Holandska motoristickej F1 bol najrýchlejší domáci Max Verstappen na Red Bulle. Úradujúci majster sveta a suverén prebiehajúcej sezóny dosiahol na mokrej trati čas 1:21,631 min. Najbližšie bol k nemu Brit George Russell, ktorý zaostal na Mercedese o 0,379 stotín. Rovnú sekundu stratil na tretej priečke ďalší pilot Red Bullu, Sergio Perez z Mexika.



Ostrá premiéra v F1 čaká tento víkend na Novozélanďana Liama Lawsona v AlphaTauri. Dvadsaťjedenročný pretekár nahradil v sobotu v kokpite Daniela Ricciarda z Austrálie, ktorý si pri nehode v piatkovom druhom tréningu zlomil ruku. V tréningu obsadil osemnáste miesto so stratou 4,712 s na Verstappena a 2,799 s na svojho tímového kolegu Jukiho Cunodu z Japonska. Nástrahy počasia nezvládol Dán Kevin Magnussen – so svojím Haasom havaroval v prvej klopenej zákrute na pneumatikách do prechodného mokra. Kvalifikácia bola na program o 15.00 h.