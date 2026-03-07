< sekcia Šport
V Žiline v roku 2027 vyvrcholia volejbalové ME hráčok do 16 rokov
Autor TASR
Žilina 7. marca (TASR) - Slovensko bude spoločne s Maďarskom spoluorganizovať ME hráčok do 16 rokov v roku 2027. Turnaj sa bude konať v Žiline a Kecskeméte za účasti 16 družstiev.
„Slovensko bude lídrom projektu a zároveň hostiteľom záverečnej fázy turnaja, v ktorej privítame najväčšie talenty nastupujúcej generácie európskeho volejbalu. Šampionát zorganizujeme v novej športovej hale Žilinskej univerzity, čo potvrdzuje naše dlhodobé spoločné úsilie o rozvoj modernej infraštruktúry halových športov. Táto úspešná kandidatúra je zároveň súčasťou širšieho strategického projektu smerujúceho k prípadnej kandidatúre na organizáciu skupiny ženských majstrovstiev Európy v roku 2028,“ uviedol podľa oficiálnej stránky Slovenskej volejbalovej federácie prezident SVF Marek Rojko.
Úspešný projekt kandidatúry ocenil aj prezident Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) Roko Sikirič. „Veľmi ma teší, že dve susedné národné federácie spájajú sily pri organizácii tohto mládežníckeho šampionátu. Nadväzujú tak na svoje predchádzajúce skúsenosti z podobných podujatí a dokazujú, že volejbal dokáže spájať ľudí naprieč hranicami v duchu priateľstva, vzájomnej podpory a tímovej spolupráce.“
