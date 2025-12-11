< sekcia Šport
VA UNIZA Žilina zvíťazili nad VK Pirane Brusno 3:0 v prvom semifinále
Volejbalistky VA UNIZA Žilina - zvíťazili v prvom semifinálovom dueli Slovenského pohára žien nad VK Pirane Brusno 3:0.
Autor TASR
ženy - semifinále SP
prvý zápas:
VA UNIZA Žilina - VK Pirane Brusno 3:0 (14, 22, 12)
