Vacherot zdolal vo finále Rinderknecha, získal titul v Šanghaji

Valentin Vacherot z Monaka (vľavo) a Arthur Rinderknech z Francúzska sa objímajú na stupni víťazov po tom, ako vyhral finále tenisového turnaja Shanghai Masters v Qizhong Forest Sports City Tennis Center v Šanghaji v Číne v nedeľu 12. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Vacherot, ktorému pred turnajom patrilo 204. miesto vo svetovom rebríčku, sa pritom dostal do hlavnej súťaže z kvalifikácie.

Autor TASR
Šanghaj 12. októbra (TASR) - Monacký tenista Valentin Vacherot sa stal prekvapujúcim víťazom turnaja ATP Masters 1000 v Šanghaji. V nedeľnom finále dvojhry zdolal v súboji dvoch nenasadených hráčov svojho bratranca Arthura Rinderknecha z Francúzska v troch setoch 4:6, 6:3, 6:3 a dosiahol najväčší úspech v kariére. Získal svoj prvý titul na hlavnom profesionálnom okruhu a hneď na „tisíckovom“ podujatí.

Vacherot, ktorému pred turnajom patrilo 204. miesto vo svetovom rebríčku, sa pritom dostal do hlavnej súťaže z kvalifikácie. Dvadsaťšesťročný tenista zaznamenal len svoje 19. víťazstvo v kariére na okruhu ATP. Stal sa tiež historicky najnižšie postaveným finalistom na turnaji série Masters 1000. Iba tretíkrát v histórii sa na podujatí ATP Masters 1000 hralo finále medzi dvoma nenasadenými hráčmi.

„Dnes sú dvaja víťazi a jedna rodina, ktorá vyhrala. Je to niečo neskutočné. Nemám tušenie, čo sa to tu udialo. Je to ako sen,“ povedal podľa DPA po svojom triumfe Vacherot, ktorý vybojoval titul na okruhu ATP ako prvý Monačan v histórii. Vo svetovom rebríčku by sa mal posunúť na 40. miesto, čo je jeho kariérne maximum, doteraz nikdy nebol v prvej stovke.



dvojhra - finále:

Valentin Vacherot (Mon.) - Arthur Rinderknech (Fr.) 4:6, 6:3, 6:3
