Vacherota čaká v semifinále v Šanghaji Djokovič
V semifinále ho čaká rekordný 24-násobný grandslamový šampión Novak Djokovič zo Srbska, ktorý zdolal Zizoua Bergsa z Belgicka 6:3 a 7:5.
Autor TASR
Šanghaj 9. októbra (TASR) - Monacký tenista Valentin Vacherot prekvapujúco postúpil už do semifinále turnaja ATP Masters 1000 v Šanghaji. Až 204. hráč svetového rebríčka, ktorý sa dostal do hlavnej súťaže z kvalifikácie, zvíťazil vo štvrtkovom zápase nad desiatym nasadeným Holgerom Runem z Dánska v troch setoch 2:6, 7:6 (4), 6:4 a na podujatí tak vyradil už štvrtého nasadeného hráča. Predtým zdolal Alexandra Bublika z Kazachstanu (14.), Tomáša Macháča z Česka (20.) aj Holanďana Tallona Griekspoora (27.).
„Vieme, že v tenise sa môže stať čokoľvek. Je to možno prvýkrát v živote, čo som hral proti takému dobrému hráčovi. Bol som šokovaný, aký bol fyzicky zdatný,“ povedal po zápase dvadsaťšesťročný Vacherot.
V semifinále ho čaká rekordný 24-násobný grandslamový šampión Novak Djokovič zo Srbska, ktorý zdolal Zizoua Bergsa z Belgicka 6:3 a 7:5. Tridsaťosemročný Djokovič sa v Šanghaji v predchádzajúcich zápasoch trápil v horúcich a vlhkých podmienkach, keď zvracal a potreboval lekársku pomoc. Vyčerpaný sa zrútil na zem po tom, čo ho v predchádzajúcom kole potrápil Jaume Munar v troch setoch. Proti Bergsovi premenil až svoj tretí mečbal. „Mal som zápas ukončiť za stavu 5:4. V týchto dňoch sú pre všetkých hráčov veľmi náročné podmienky a ja som sa len snažil zostať na kurte. Som rád, že som túto prekážku prekonal,“ citovala Srba agentúra AP. Bol to prvý vzájomný zápas Djokoviča s Bergsom.
dvojhra - štvrťfinále:
Novak Djokovič (Srb.-4) - Zizou Bergs (Belg.) 6:3, 7:5, Valentin Vacherot (Monako) - Holger Rune (Dán.-10) 2:6, 7:6 (4), 6:4
