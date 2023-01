Václav Nedomanský: Kaufland Winter Games 2023 je veľkolepá akcia

Bratislava 14. januára (TASR) - Legendárny hokejista Václav Nedomanský povedal, že sa stal ambasádorom podujatia Kaufland Winter Games 2023 aj preto, akú má Slovan veľkú históriu. Člen štyroch siení slávy si myslí, že to je veľkolepá akcia a zažije úspech.



"Väčšinou som tieto podujatia odmietal, ale pán Bezák ma presvedčil a preto som jeho ponuku prijal. Mal som zdravotné problémy a som rád, že stále môžem byť tu," uviedol Nedomanský, ktorý si spomenul aj na svoje hokejové začiatky: "Videl som v detstve najlepších hráčov a natoľko ma tento šport zaujal, až som sa mu začal venovať." Organizátor podujatia Marián Bezák zdôraznil, že je pre neho veľká česť privítať na tomto podujatí Nedomanského: "Dodal vážnosť tejto akcii, ktorú Slovan pripravil a v piatok sme ju odštartovali. Síce odlieta v pondelok späť do USA, ale vážim si, že si našiel čas a prišiel. Slovan cíti veľkú hrdosť, akých má hráčov, ktorí dokážu šíriť jeho meno v zahraničí."



Nedomanský sa vyjadril aj k NHL a v čom je iná oproti minulosti: "Liga sa zlepšila po všetkých stránkach. Záležitosť najlepšieho hráča spočívam v tom, kto vydrží na top úrovni dlhšie obdobie a nielen jednu sezónu. Juraj Slafkovský vyzerá vyspelo, ale chýba mu ešte stabilita v zápasoch. Má však predpoklady na to, aby bol úspešný a uvidíme, kde bude za päť rokov."



Čestné buly pred duelom HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen vhodili osobnosti slovenského hokeja Marián Hossa a Marián Gáborík. "Po kariére ide život ďalej. Mal som možnosť hrať trikrát Winter Classic a sú to krásne spomienky. Pamätám si, že raz snežilo a pripomenulo mi to detstvo, povedal Hossa trojnásobný víťaz Stanleyho pohára a člen hokejovej Siene slávy v Toronte (HHOF). Priblížil tiež, prečo napísal knihu o svojej kariére: "Motiváciou bolo, aby si moja najmladšia dcéra v budúcnosti mohla prečítať, kto bol Marián Hossa. Rozhodol som sa však aj preto, aby som skúsil inšpirovať aj ďalších hokejistov."



Gáborík si tiež vyskúšal, aké je to zahrať si pod holým nebom. "Budem si to pamätať do konca života a hádam si to užijú aj všetci účastníci tejto akcie. Bol som sa pozrieť pri ľade, vyzerá to úžasne," povedal 63-násobný reprezentant Slovenska, ktorý sa vyjadril aj k Slafkovskému: "Nie je jednoduché hrať v Montreale. Myslím si, že dostane viac času na ľade. Keby ho klub poslal na farmu, bude to podľa mňa krok späť."