Václavík a Rudenko nepostúpili do voľných jázd

Na snímke slovenský krasokorčuliar Lukáš Václavík. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na čele poradia figuroval po krátkom programe favorizovaný Japonec Rio Nakata so ziskom 89,51 b.

Autor TASR
Tallinn 4. marca (TASR) - Slovenskí krasokorčuliari Lukáš Václavík a Dmitry Rudenko sa neprebojovali do voľných jázd v súťaži juniorov na MSJ v estónskom Tallinne. Václavík dostal za stredajší krátky program známku 57,35 bodu a obsadil 28. miesto, Rudenko sa umiestnil so ziskom 52,96 b na 34. mieste.

Na čele poradia figuroval po krátkom programe favorizovaný Japonec Rio Nakata so ziskom 89,51 b. Obhajca titulu viedol pred Seo Min-kyuom z Kórejskej republiky (86,33) a ďalším Japoncom Daijom Ebiharom (81,53). V súťaži sa predstavilo dokopy 43 krasokorčuliarov, do voľných jázd postúpilo najlepších 24.



MSJ v krasokorčuľovaní v Tallinne

juniori - krátky program: 1. Rio Nakata (Jap.) 89,51 b., 2. Seo Min-kyu (Kór.rep.) 86,33, 3. Daija Ebihara 81,53, 4. Tajga Nišino (obaja Jap.) 81,14, 5. Jacob Sanchez (USA) 81,03, 6. Lee Jae-keun (Kór.rep.) 79,27, ..., 28. Lukáš VÁCLAVÍK 57,35, 34. Dmitry RUDENKO (obaja SR) 52,96
