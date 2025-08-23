Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Václavík obsadil šieste miesto na juniorskej GP v Rige

Na snímke slovenský krasokorčuliar Lukáš Václavík vystupuje v šou Ice Stars na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v utorok 27. februára v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Riga 23. augusta (TASR) - Slovenský krasokorčuliar Lukáš Václavík obsadil konečnú šiestu priečku na juniorskej ISU Grand Prix v lotyšskej Rige. V sobotných voľných jazdách predviedol šiesty najlepší výkon a v súčte s krátkym programom si od rozhodcov vyslúžil celkovú známku 203,31 bodu. Víťazom sa stal juniorský majster sveta Rio Nakata z Japonska so ziskom 246,94 bodu.
