Václavík po krátkom programe šiesty, Hečková s Válkym 9.
Autor TASR
Riga 21. augusta (TASR) - Slovenský reprezentant v krasokorčuľovaní Lukáš Václavík je po krátkom programe na juniorskej ISU Grand Prix v lotyšskej Rige na šiestom mieste. Od rozhodcov si vyslúžil známku 72,13 bodu. Lídrom je Japonec Rio Nakata (88,72 b).
Dvojica Laura Hečková a Alex Války je v športových dvojiciach po krátkom programe na deviatej pozícii so známkou 43,49 bodu. Na čele je kanadské duo Ava Kempová a Yohnatan Elizarov (62,67 b).
