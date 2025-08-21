Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Václavík po krátkom programe šiesty, Hečková s Válkym 9.

Na archívnej snímke slovenský krasokorčuliar Lukáš Václavík vystupuje v šou Ice Stars na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v utorok 27. februára v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer

Dvojica Laura Hečková a Alex Války je v športových dvojiciach po krátkom programe na deviatej pozícii so známkou 43,49 bodu.

Autor TASR
Riga 21. augusta (TASR) - Slovenský reprezentant v krasokorčuľovaní Lukáš Václavík je po krátkom programe na juniorskej ISU Grand Prix v lotyšskej Rige na šiestom mieste. Od rozhodcov si vyslúžil známku 72,13 bodu. Lídrom je Japonec Rio Nakata (88,72 b).

Dvojica Laura Hečková a Alex Války je v športových dvojiciach po krátkom programe na deviatej pozícii so známkou 43,49 bodu. Na čele je kanadské duo Ava Kempová a Yohnatan Elizarov (62,67 b).
