Väčšina ruských klubov je za to, aby sa liga opäť rozbehla 21. júna

Moskva 28. apríla (TASR) - Väčšina ruských futbalových klubov je za to, aby sa najvyššia súťaž v krajine opäť rozbehla 21. júna. Uviedol to po utorňajšom rokovaní prezident ruskej Premier League Sergej Prjadkin.



Súťaž v marci prerušili pre pandémiu koronavírusu a jej reštart bol naplánovaný na 10. apríla. Exekutíva Ruskej futbalovej únie však predĺžila zákaz organizovania futbalových zápasov až do 31. mája. Informovala o tom agentúra TASS.