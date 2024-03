Väčšina sa sústredila na zápasy, Rapáč: Občianska povinnosť

Bratislava 24. marca (TASR) - Slovenských športovcov na víkendových vrcholných akciách sobotňajšie 1. kolo prezidentských volieb príliš nezaujímalo. Väčšina z oslovených sa podľa vlastných slov sústredila na svoje výkony a neriešila politiku, našli sa však aj výnimky.



Právo voliť napríklad využil kapitán hokejistov Spišskej Novej Vsi Branislav Rapáč a spolu s ním aj niektorí jeho spoluhráči. Vybavili si voličský preukaz a svoj hlas jednému z deviatich prezidentských kandidátov odovzdali v Banskej Bystrici, kde Spišiaci spečatili triumf 4:0 vo štvrťfinálovej sérii play off Tipos extraligy proti domácemu tímu. "Voliť je občianska povinnosť. Volil som tak, aby sme smerovali k západu a nie k východu," povedal pre TASR Rapáč.



Z kádra hokejistov Košíc, ktorí trávili sobotu v Bratislave a pripravovali sa na zápas so Slovanom, nevyužil možnosť vybaviť si voličský preukaz nikto. Rovnako v tábore futbalistov národného tímu rezonovala príprava na zápas s Rakúskom. "Priznám sa, že som nestihol ísť, pretože som sa sústredil na zápas. Išlo to mimo mňa, keďže mám zápasový deň a vtedy riešim iba seba," uviedol krídelník Lukáš Haraslín. V podobnom duchu sa niesli slová brankára Martina Dúbravku. "Nemal som možnosť, pretože sme mali zápas a tomu som prispôsobil absolútne všetko. Takže, bohužiaľ nie."