Väčšina Španielok ukončila bojkot reprezentácie, dohodli sa so zväzom

Madrid 20. septembra (TASR) - Väčšina španielskych futbalistiek, ktoré triumfovali na nedávnych MS, predčasne ukončila bojkot reprezentácie. Hráčky sa dohodli so Španielskou futbalovou federáciou (RFEF) a malo by prísť k okamžitým štrukturálnym zmenám. Informovala AP.



Niekoľko futbalistiek pricestovalo v utorok do madridského hotela na zraz tímu pred zápasmi Ligy národov so Švédskom (22.9.) a Švajčiarskom (26.9.). Nová trénerka Montse Tomeová ich nominovala napriek vtedajšiemu bojkotu. Hráčky k tomuto kroku pristúpili po kauze medzi bývalým prezidentom RFEF Luisom Rubialesom a Jennifer Hermosovou, ktorú funkcionár pobozkal po finále MS na pery.



Konkrétne podrobnosti o dohodnutých zmenách neboli po niekoľkohodinových stretnutiach zverejnené. Na stretnutí sa zúčastnil aj Victor Francos, španielsky tajomník pre šport. Uviedol, že rozhovory viedli k vytvoreniu výboru, na ktorom sa podieľajú hráči, federácia a vláda. Podľa jeho slov by dohody mali podporiť pokrok v oblasti rodovej politiky a rovnakého odmeňovania. Rovnako aj viesť k štrukturálnym zmenám v ženskom futbale.



Hráčky žiadajú po odstúpení prezidenta Rubialesa i bývalého trénera Jorgeho Vildu aj výraznú obmenu realizačného tímu - chcú v ňom výraznejšie zastúpenie žien. Dočasný šéf zväzu Pedro Rocha vo vyhlásení uviedol, že Rubialesov bozk Hermosovej poškodil povesť a medzinárodnú prestíž španielskej spoločnosti a ženského športu. Táto kauza môže krajine uškodiť v boji u usporiadanie MS 2030, o ktoré sa Španieli uchádzajú spoločne s Portugalskom a Ukrajinou.



Francos zároveň prezradil, že dve hráčky sa rozhodli opustiť kemp, federácia zverejní ich mená neskôr: "Požiadali o odchod, pretože sa necítili sa dobre. Dúfam, že budú rešpektované rovnako ako futbalistky, ktoré sa rozhodli zostať."



Po ukončení bojkotu sa do národného tímu vrátilo 20 z 22 nominovaných hráčok. Trénerka nepovolala Hermosovú, čo bol podľa nej spôsob, ako ju ochrániť.



V Španielsku minulý rok sprísnili zákon týkajúci sa sexuálnych útokov. Podľa prokuratúry hrozí Rubialesovi v prípade dokázania viny peňažná pokuta alebo trest väzenia od jedného až do štyroch rokov. Nový zákon odstránil rozdiel medzi "sexuálnym obťažovaním" a "sexuálnym útokom", trestá každý sexuálny akt, na ktorý jedna strana nedala súhlas.