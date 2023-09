Väčšinový podiel v Evertone odkúpi americká spoločnosť 777 Partners

Liverpool 15. septembra (TASR) - Anglický futbalový klub FC Everton bude mať nových majiteľov. Väčšinový vlastník Farhad Moshiri súhlasil s predajom svojho 94-percentného podielu americkému investičnému fondu 777 Partners.



Predaj by sa mal dokončiť do konca roka 2023, pričom podlieha schváleniu Premier League, Anglickej futbalovej asociácie (FA) a Úradu pre dohľad nad finančným trhom (FCA). "Charakter vlastníctva a financovania špičkových futbalových klubov sa od mojej prvej investície do Evertonu pred viac ako siedmimi rokmi nesmierne zmenil. Pre jednotlivcov je vlastníctvo klubov teraz zdanlivo nedostupné. Najväčšie kluby teraz vlastnia dobre zabezpečené súkromné kapitálové spoločnosti, špecializovaní športoví investori a fondy podporované štátom," uviedol Moshiri podľa portálu bbc.com.



Everton sa nachádza na 18. mieste v Premier League po tom, čo v úvodných štyroch zápasoch tejto sezóny získal iba jeden bod. Budúci mesiac sa klub postaví pred nezávislú komisiu pre údajné porušenie pravidiel Premier League o finančnej fair play. V marci Everton už piaty rok po sebe vykázal finančnú stratu, čím sa jeho kumulatívne straty za toto obdobie vyšplhali na viac ako 430 miliónov libier.