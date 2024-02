Väčšinu duelov futbalových MS bude v USA, očakáva sa divácky rekord

Zürich 5. februára (TASR) - Otvárací ceremoniál a úvodný zápas futbalových MS v roku 2026 sa budú konať 11. júna na štadióne Azteca v Mexico City. Dejiskom finále bude 19. júla MetLife Stadium v New Yorku. V nedeľu to oznámil prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.



Aztécky štadión hostil finálové zápasy MS v rokoch 1970 i 1986, v ktorých triumfovali Brazília a Argentína. Majstrovskú trofej tak na tomto štadióne zdvihli nad hlavu legendárni Pelé i Diego Maradona. Štadión je tiež známy vďaka dvom pamätným gólom Maradonu vo štvrťfinále MS 1986 proti Anglicku a s kapacitou 87.523 miest je na ôsmej priečke najväčších futbalových štadiónov na svete. Stane sa tiež prvým štadiónom, na ktorom sa budú konať tretie MS. "Som veľmi nadšený z tejto správy. Veľmi sa teším na turnaj, uviedol kouč mexického tímu Jaime Lozano podľa agentúry AFP.



"Najzaujímavejšie a najvýznamnejšie majstrovstvá sveta vo futbale v histórii už nie sú snom, ale realitou. Bude to turnaj, ktorý zmení pravidlá hry a nielenže vytvorí nové rekordy, ale zanechá aj nezmazateľný odkaz. Bude to najväčšie a najlepšie podujatie všetkých čias," uviedol prezident FIFA Infantino.



Turnaj privíta jedenásť miest v USA (Atlanta, Boston, Dallas, Philadelphia, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, San Francisco, Seattle), tri v Mexiku (Guadalajara, Mexico City, Monterrey) a dve v Kanade (Toronto a Vancouver).



Kapacita všetkých jedenástich štadiónov v USA presahuje 60.000 miest, častejšie 70.000. Vzhľadom na to organizátori očakávajú prekonanie diváckeho rekordu, ktorý drží práve šampionát v USA v roku 1994. Vtedy bolo celkovo na zápasoch 3.568.567 divákov, priemer na jeden duel bol 68.626 fanúšikov.



Väčšina zápasov bude v USA. Semifinálové stretnutia sa uskutočnia v Dallase a Atlante. Duel o tretie miesto je na programe v Miami. FIFA tvrdí, že rozpis zápasov bude kompletný až po skončení všetkých kvalifikácií. Navrhli ho však tak, aby obmedzil cestovanie tímov. Žreb turnaja by mal byť koncom roka 2025.



Na turnaji v USA, Kanade a Mexiku sa odohrá celkovo 104 zápasov a prvýkrát v histórii sa na šampionáte predstaví 48 tímov. Majstrovstvá budú prebiehať od 11. júna do 19. júla. Vyvrcholia na MetLife Stadium v New Yorku s kapacitou 82.500 miest, ktorý slúži ako domovský stánok pre dvojicu newyorských klubov NFL Giants a Jets. Informácie priniesla agentúra AFP.