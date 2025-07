Vaculík bude štartovať v Malille po nedávnej kolízii v Gorzówe

Malilla 2. júla (TASR) - Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík nevynechá nasledujúce preteky seriálu Speedway GP vo švédskej Malille po tom, čo na predošlých utrpel zranenie po náraze a páde. Pred siedmym podujatím desaťdielneho seriálu MS motocyklov na plochej dráhe figuruje s 38 bodmi na 12. mieste celkového poradia. Preteky v Malille sú na programe v sobotu 5. júla od 20.00 SELČ.



Vaculík nedokončil 21. júna svoje jubilejné 100. preteky v seriáli MS, keď v poľskom Gorzówe vypadol po kolízii s Nemcom Kaiom Huckenbeckom v druhej jazde. Z dráhy odišiel v sprievode lekárov a za mohutného potlesku divákov nasadol do sanitky, ktorá ho previezla na vyšetrenia do nemocnice. Pre Vaculíka išlo o špeciálne preteky nielen z pohľadu kariérneho jubilea, ale aj vzhľadom na ich dejisko, keďže v poľskej extralige jazdí práve za domáci tím Stal Gorzów. O niekoľko hodín po incidente informoval na sociálnych sieťach, že má svalové zranenie, no vyšetrenia neodhalili žiadnu zlomeninu. Medzičasom sa už predstavil aj v pretekoch poľskej extraligy.