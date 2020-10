Vaculík dostal voľnú kartu, v seriáli MS bude aj v roku 2021

Toruň 4. októbra (TASR) - Slovenský pretekár na plochej dráhe Martin Vaculík bude aj v sezóne 2021 súťažiť v prestížnom seriáli MS. Hoci sa v ročníku 2020 neumiestnil do požadovaného 6. miesta, napokon dostal voľnú kartu.



Vaculík do posledných pretekov sezóny bojoval o 6. priečku, no napokon obsadil v konečnom poradí až 9. miesto. Aj vzhľadom na jeho výsledky v minulosti a špecifickú sezónu sa jeho meno objavilo medzi pretekármi, ktorí dostali voľnú kartu a možnosť štartu aj v ročníku 2021. "Chcem sa veľmi pekne poďakovať za dôveru. Vieme, aký ťažký a nevyspytateľný bol tento rok. V novej sezóne urobím všetko pre to, aby som sa odvďačil najlepšou a veľkolepou jazdou a určite chcem bojovať o medaily," uviedol Vaculík na sociálnych sieťach.