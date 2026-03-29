Vaculík obhájil titul majstra Slovenska na plochej dráhe
Na žarnovickom ovále sa predstavilo 20 pretekárov a traja náhradníci z 10 krajín.
Autor TASR
Žarnovica 29. marca (TASR) - Plochodrážnik Martin Vaculík obhájil prvenstvo na medzinárodných majstrovstvách Slovenska. V nedeľu triumfoval na okruhu v Žarnovici a získal svoj ôsmy titul. Na druhej pozícii skončil český reprezentant Jan Kvěch, tretí skončil Matic Ivačič zo Slovinska. Na žarnovickom ovále sa predstavilo 20 pretekárov a traja náhradníci z 10 krajín.