Nedela 29. marec 2026
Vaculík obhájil titul majstra Slovenska na plochej dráhe

Na archívnej snímke motocyklový plochodrážny jazdec Martin Vaculík. Foto: TASR - Michal Runák

Autor TASR
Žarnovica 29. marca (TASR) - Plochodrážnik Martin Vaculík obhájil prvenstvo na medzinárodných majstrovstvách Slovenska. V nedeľu triumfoval na okruhu v Žarnovici a získal svoj ôsmy titul. Na druhej pozícii skončil český reprezentant Jan Kvěch, tretí skončil Matic Ivačič zo Slovinska. Na žarnovickom ovále sa predstavilo 20 pretekárov a traja náhradníci z 10 krajín.
