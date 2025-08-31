Vaculík obsadil na FIM Speedway 14. miesto

< sekcia Šport
Autor TASR
Vroclav 30. augusta (TASR) - Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík obsadil 14. miesto na podujatí Speedway Grand Prix Challenge v poľskej Vroclave. Už skôr bolo isté, že nezíska istotu miestenky v seriáli MS v nasledujúcej sezóne 2026. Tú môže získať ešte vďaka voľnej karte, o jej držiteľoch sa rozhodne po sezóne.