Vaculík obsadil na FIM Speedway 14. miesto

Na snímke slovenský pretekár Martin Vaculík.. Foto: TASR - Dušan Hein

Bolo isté, že nezíska istotu miestenky v seriáli MS v nasledujúcej sezóne 2026. Tú môže získať ešte vďaka voľnej karte, o jej držiteľoch sa rozhodne po sezóne.

TASR
Vroclav 30. augusta (TASR) - Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík obsadil 14. miesto na podujatí Speedway Grand Prix Challenge v poľskej Vroclave. Už skôr bolo isté, že nezíska istotu miestenky v seriáli MS v nasledujúcej sezóne 2026. Tú môže získať ešte vďaka voľnej karte, o jej držiteľoch sa rozhodne po sezóne.
