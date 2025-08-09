< sekcia Šport
Vaculík obsadil na SGP Challenge 7. miesto a nemá istú účasť v MS 26
Na prvých štyroch priečkach sa v GP Challenge umiestnili domáci Leon Madsen, Poliak Kacper Woryna, Lotyš Andzejs Lebedevs a Poliak Dominik Kubera.
Autor TASR
Holsted 9. augusta (TASR) - Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík obsadil 7. miesto na podujatí Speedway Grand Prix Challenge v dánskom Holstede. Keďže nefiguroval medzi štvoricou najlepších, nezískal istotu miestenky v seriáli MS v nasledujúcej sezóne 2026. Tú môže získať ešte vďaka voľnej karte, o jej držiteľoch sa rozhodne po sezóne.
Na prvých štyroch priečkach sa v GP Challenge umiestnili domáci Leon Madsen, Poliak Kacper Woryna, Lotyš Andzejs Lebedevs a Poliak Dominik Kubera. Madsen a Kubera pôsobia v seriáli MS aj v prebiehajúcej sezóne 2025. Vaculík v ňom figuruje na 14. mieste so ziskom 41 bodov. Do konca sezóny ostávajú ešte dve podujatia. Slovenský reprezentant má už iba malé šance umiestnil sa v prvej šestke, ktorá má automatickú účasť v seriáli MS aj v nasledujúcom ročníku. Cesta k účasti v najprestížnejšej súťaži plochodrážnikov tak vedie cez voľnú kartu, ktorú už dostal aj pred tromi rokmi a napokon ju v sezóne 2023 pretavil do historického 3. miesta v MS.
Na prvých štyroch priečkach sa v GP Challenge umiestnili domáci Leon Madsen, Poliak Kacper Woryna, Lotyš Andzejs Lebedevs a Poliak Dominik Kubera. Madsen a Kubera pôsobia v seriáli MS aj v prebiehajúcej sezóne 2025. Vaculík v ňom figuruje na 14. mieste so ziskom 41 bodov. Do konca sezóny ostávajú ešte dve podujatia. Slovenský reprezentant má už iba malé šance umiestnil sa v prvej šestke, ktorá má automatickú účasť v seriáli MS aj v nasledujúcom ročníku. Cesta k účasti v najprestížnejšej súťaži plochodrážnikov tak vedie cez voľnú kartu, ktorú už dostal aj pred tromi rokmi a napokon ju v sezóne 2023 pretavil do historického 3. miesta v MS.