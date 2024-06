Vaculík obsadil v Malille 11. miesto, rekordné víťazstvo Zmarzlika

výsledky Speedway GP v Malille:



1. Bartosz Zmarzlik (Poľ.) 20 bodov, 2. Max Fricke (Aus.) 18, 3. Robert Lambert (V. Brit.) 16, 4. Jack Holder (Aus.) 14, 5. Mikkel Michelsen (Dán.) 12, 6. Dominik Kubera (Poľ.) 11, ... 11. Martin VACULÍK (SR) 6



priebežné poradie (po 5 z 11 pretekov):



1. Zmarzlik 86 bodov, 2. Lambert 69, 3. Holder 68, 4. Michelsen 59, 5. VACULÍK 53, 6. Fredrik Lindgren (Švéd.) 52



najviac víťazstiev v Speedway GP:



1. Bartosz Zmarzlik (Poľ.) 24, 2. Jason Crump (Aus.) 23, 3. Tomasz Gollob (Poľ.) 22, 4. Greg Hancock (USA) 21, 5. Tony Richardsson (Švéd.) 20, 6. Nicki Pedersen (Dán.) 17, ... 9. Martin VACULÍK (SR) 8





ďalší program sezóny MS na plochej dráhe (Speedway GP):



sobota, 29. júna, Gorzow (Poľ.)



sobota, 17. augusta, Gardiff (V. Brit.)



sobota, 31. augusta, Vroclav (Poľ.)



sobota, 7. septembra, Riga (Lot.)



sobota, 14. septembra, Vojens (Dán.)



sobota, 28. septembra, Toruň (Poľ.)

Malilla 15. júna (TASR) - Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík obsadil 11. miesto vo švédskej Malille, piatom podujatí seriálu MS (speedway GP). V celkovom hodnotení šampionátu je naďalej na 5. mieste s 53 bodmi. Z víťazstva sa tešil Poliak Bartosz Zmarzlik, ktorý sa 24. prvenstvom osamostatnil na čele historického poradia a v prebiehajúcom šampionáte je na pozícii lídra s 86 bodmi.Vaculík nazbieral v základnej časti iba 6 bodov, ktoré mu nestačili na postup do semifinále. V záverečnej jazde sa v snahe zabojovať o postup nevyhol pádu, po ktorom vrazil do mantinelu. Z trate odišiel po svojich bez viditeľných zranení. Zmarzlik nedosiahol v základnej časti ani jedno víťazstvo, no napokon zabral v pravý čas a vo finále potvrdil pozíciu súčasnej svetovej jednotky. Piate preteky sezóny mali piateho rôzneho víťaza. Zmarzlik sa rekordným víťazstvom osamostatnil na prvom mieste historického poradia, na ktorom bol donedávna s Austrálčanom Jasonom Crumpom, ktorý zvíťazil v 23 pretekoch. Poliak sa zároveň prvým víťazstvom v sezóne priblížil k zisku 5. titulu. "Cítil som, že práve dnes je ten deň, keď by sa to (rekordné víťazstvo) mohlo podariť. Teším sa, že som divákom ponúkol šou. Verím, že sa im to páčilo," uviedol Zmarzlik. Jedenásťdielny seriál MS sa v sobotu 29. júna preklopí do druhej polovice, keď sú na programe preteky v poľskom Gorzowe.