Vaculík obsadil v prvých pretekoch sezóny 10. miesto, získal 7 bodov

MS motocyklov na plochej dráhe, Donji Kraljevec:



1. Jack Holder 20 bodov,

2. Jason Doyle (obaja Aus.) 18,

3. Fredrik Lindgren (Švéd.) 16,

4. Bartosz Zmarzlik (Poľ.) 14,

5. Robert Lambert (V. Brit.) 12,

6. Kai Huckenbeck (Nem.), ...

10. Martin VACULÍK (SR) 7



celkové poradie (po 1 z 11 pretekov):



1. Jack Holder 20 bodov,

2. Jason Doyle (obaja Aus.) 18,

3. Fredrik Lindgren (Švéd.) 16,

4. Bartosz Zmarzlik (Poľ.) 14,

5. Robert Lambert (V. Brit.) 12,

6. Kai Huckenbeck (Nem.), ...

10. Martin VACULÍK (SR) 7





ďalší program sezóny MS na plochej dráhe (Speedway GP):



sobota, 11. mája, Varšava (Poľ.)



sobota, 18. mája, Landshut (Nem.)



sobota, 1. júna, Praha



sobota, 15. júna, Malilla (Švéd.)



sobota, 29. júna, Gorzow (Poľ.)



sobota, 17. augusta, Gardiff (V. Brit.)



sobota, 31. augusta, Vroclav (Poľ.)



sobota, 7. septembra, Riga (Lot.)



sobota, 14. septembra, Vojens (Dán.)



sobota, 28. septembra, Toruň (Poľ.)

Donji Kraljevec 27. apríla (TASR) - Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík obsadil 10. miesto v úvodných pretekoch MS sezóny 2024. Na trati v chorvátskom mestečku Donji Kraljevec sa nedostal zo základnej časti do semifinále a do nového ročníka vstúpil ziskom siedmich bodov. Triumfoval Austrálčan Jack Holder pred krajanom Jasonom Doyleom. Tretie miesto obsadil Švéd Fredrik Lindgren, tesne za pódiom sa umiestnil obhajca titulu a najväčší favorit Poliak Bartosz Zmarzlik.Vaculík nebodoval v úvodných dvoch jazdách a to sa mu napriek následnému zlepšeniu stalo osudným. Následne si síce pripísal víťazstvo, no do semifinálovej osmičky sa nezmestil.Zmarzlik nevyužil príležitosť stať sa novým rekordérom historického poradia v počte víťazstiev a na konte má naďalej 23 triumfov rovnako ako Austrálčan Jason Crump. Jedenásťdielny seriál MS sezóny 2024 bude pokračovať v sobotu 11. mája pretekmi vo Varšave.