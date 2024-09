Vaculík obsadil vo Vojense 5. miesto, Zmarzlik získal piaty titul

Veľká cena Dánska, Vojens:



finále: 1. Robert Lambert (V. Brit.) 58,005 s, 2. Bartosz Zmarzlik (Poľ.) +0,643, 3. Maciej Janowski (Poľ.) +1,095, 4. Andzejs Lebedevs (Lot.) +1,940



VC Dánska, celkové poradie: 1. Robert Lambert (V. Brit.) 20 bodov, 2. Bartosz Zmarzlik (Poľ.) 18, 3. Maciej Janowski (Poľ.) 16, 4. Andzejs Lebedevs (Lot.) 14, 5. Martin VACULÍK (SR) 12, 6. Dan Bewley (V. Brit.) 11, 7. Dominik Kubera (Poľ.) 10, 8. Rasmus Jensen (Dán.) 9



celkové poradie (po 10 z 11 pretekov):



1. Bartosz Zmarzlik (Poľ.) 159 bodov - istý víťaz, 2. Robert Lambert (V. Brit.) 137, 3. Fredrik Lindgren (Švéd.) 127, 4. Martin VACULÍK (SR) 114, 5. Dan Bewley (V. Brit.) 111, 6. Mikkel Michelsen (Dán.) 101, 7. Jack Holder (Aus.) 97, 8. Dominik Kubera (Poľ.) 88

Vojens 14. septembra (TASR) - Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík obsadil 5. miesto na pretekoch v dánskom Vojense, predposlednom desiatom podujatí seriálu MS Speedway GP. Z víťazstva sa tešil Brit Robert Lambert, no najväčšie ovácie si užil Poliak Bartosz Zmarzlik, ktorému druhé miesto stačilo na istotu piateho titulu majstra sveta. Seriál Speedway GP vyvrcholí 28. septembra v poľskej Toruni.Vaculík sa neprebojoval do finále po tom, čo v semifinálovej jazde obsadil 3. miesto a celkovo obsadil 5. priečku tesne za finálovou štvoricou. Upevnil si pozíciu v najlepšej šestke v celkovom hodnotení, ktorá má istú účasť v seriáli MS Speedway GP aj v nasledujúcej sezóne 2025. Vaculíkovi patrí so ziskom 114 bodov priebežné 4. miesto, na siedmeho v poradí Austrálčana Jacka Holdera má 21-bodový náskok.Zmarzlik sa triumfom na nedávnych pretekoch v Rige výrazne priblížil zisku titulu, ktorý si definitívne zabezpečil vo Vojense. Vo finále síce nestačil na Lamberta, ktorý dosiahol svoje premiérové víťazstvo v GP, no napokon získal potrebný počet bodov na istotu celkového prvenstva. Z titulu majstra sveta sa tešil aj v rokoch 2019, 2020, 2022 a 2023.