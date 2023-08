Vaculík si zabezpečil účasť v Speedway GP v sezóne 2024

FIM GP Challenge 2023: 1. Jason Doyle (Aus.) 13+3 bodov, 2 Martin VACULÍK (SR) 13+2, 3 Szymon Wozniak (Poľ.) 12, 4 Robert Lambert (V. Brit.a) 10, 5. Jan Kvech (ČR) 10, 6. Przemyslaw Pawlicki (Poľ.) 9



Gislaved 20. augusta (TASR) - Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík bude aj v sezóne 2024 účinkovať v prestížnom seriáli Speedway Grand Prix (MS). Definitívu si zaistil 2. miestom na pretekoch FIM GP Challenge vo švédskom Gislavede. Spoločne s ním majú istotu účasti v budúcoročnej edícii MS aj víťaz kvalifikačných pretekov Poliak Szymon Wozniak a aj tretí v poradí Austrálčan Jason Doyle.Pre 30-ročného Wozniaka pôjde o tretiu účasť v MS, prestížny seriál jazdil v rokoch 2018 a 2022. Podujatie Speedway Challenge predstavuje pre jazdcov možnosť v predstihu si zabezpečiť účasť v budúcoročnom seriáli MS (GP). Okrem najlepšej trojice z tohto podujatia budú mať istú účasť aj šiesti najlepší z konečného poradia MS v sezóne 2023. Vaculík je po siedmom podujatí z desaťdielneho seriálu na priebežnom 3. mieste. "uviedol Vaculík, pre ktorého bude sezóna 2024 desiata v seriáli MS a zároveň ôsma po sebe (2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 a 2024).Ak by si Doyle, alebo Vaculík, udržali miesto v prvej šestke MS v sezóne 2023, stal by sa ďalším postupujúcim Robert Lambert, ktorý na GP Challenge obsadil štvrté miesto. V prípade, že sa v elitnej šestke umiestnia obaja, príležitosť dostane okrem Lamberta aj piaty z pretekov v Gislavede Čech Jan Kvech. Šancu na účasť v MS má aj šiesty z kvalifikačných pretekov v Gislavede Poliak Przemyslaw Pawlicky, ktorý postúpi v prípade, že Doyle, Vaculík a Lambert skončia v sezóne 2023 do šiesteho miesta. Okrem umiestnenia v top 3 GP Challenge a v top 6 svetového šampionátu majú jazdci ešte jednu možnosť ako získať miestenku v budúcoročnom seriáli MS. Je ňou voľná karta od organizátorov, ktorú už v minulosti dostal aj Vaculík.