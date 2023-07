Vaculík siahal v Malille na víťazstvo, napokon skončil druhý

Speedway GP Malilla:

1. Dan Bewley (V. Brit.) 20 bodov,

2. Martin VACULÍK (SR) 18,

3. Patryk Dudek (Poľ.) 16,

4. Fredrik Lindgren (Švéd.) 14,

5. Bartosz Zmarzlik (Poľ.) 12,

6. Max Fricke (Aus.)



Priebežné poradie (po 6 z 10 pretekov):

1. Zmarzlik 102 bodov,

2. Lindgren 82,

3. Jack Holder (Aus.) 79,

4. VACULÍK 69,

5. Bewley 69,

6. Jason Doyle (Aus.) 69

Malilla 15. júla (TASR) - Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík obsadil 2. miesto na pretekoch vo švédskej Malille, šiestom podujatí seriálu MS GP. Vo finálovej jazde siahal na víťazstvo, v závere ho oň pripravil Brit Dan Bewley. Vaculík sa v celkovom hodnotení posunul na priebežnú 4. priečku, na ktorej má 69 bodov rovnako ako Bewley a Jason Doyle.Jediný slovenský reprezentant v seriáli MS GP sa do finále dostal po 2. mieste v semifinálovej jazde. V nej zaostal za Poliakom Patrykom Dudekom. Na nepostupovej 3. priečke skončil suverén doterajšieho priebehu sezóny Poliak Bartosz Zmarzlik, ktorý sa prvýkrát v ročníku nedostal do finále. Naďalej je však s 20-bodovým náskokom na čele šampionátu.Vaculík mal výborný štart do finále a niekoľko kôl sa držal na prvej priečke. Doplatil však na kolíziu s domácim Švédom Fredrikom Lindgrenom, ktorý ho podrazil zadným kolesom. Vaculík vyviazol bez zranení, Lindgren dostal trest a opakované finále bolo bez neho. Slovák opäť výborne vyštartoval, no záver patril Bewleymu.Siedme preteky 10-dielneho seriálu MS sú na programe v sobotu 12. augusta v Rige. Vaculíka dovtedy čakajú aj preteky na domácom okruhu v Žarnovici.