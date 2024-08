Vaculík skončil v Cardiffe ôsmy, Briti s víťazným double

Cardiff 17. augusta (TASR) - Slovenský pretekár na plochej dráhe Martin Vaculík obsadil na podujatí 7. kola seriálu Speedway Grand Prix v Cardiffe ôsme miesto. Víťazné double zaznamenali domáci Briti, z triumfu sa tešil Dan Bewley, ktorý vo finále uspel pred Robertom Lambertom. Na tretej priečke finišoval Švéd Fredrik Lindgren.



Vaculík vyhral dve z piatich úvodných jázd, v ďalšej skončil na druhom mieste, raz bol tretí a raz štvrtý. Vo svojej záverečnej jazde dokázal zdolať aj elitného poľského jazdca Bartosza Zmarzlika. V nesmierne vyrovnaných pretekoch mu však zisk 9 bodov stačil len na tesný postup do semifinále. V prvej semifinálovej jazde od začiatku zaostával za najlepšími a skončil v nej napokon na nepostupovom 4. mieste, čo znamenalo celkovú 8. priečku.



Slovenský reprezentant si do šampionátového hodnotenia pripísal ďalších deväť bodov. V celkovom poradí mu patrí so ziskom 75 bodov šieste miesto. Na čele klasifikácie je napriek neúspechu v Cardiffe Poliak Zmarzlik (111).



Ďalšie preteky jedenásťdielneho seriálu sú na programe v sobotu 31. augusta vo Vroclave.