Vaculík štartuje 11. sezónu v GP: Priorita je prvá šestka

Slovenský motocyklový plochodrážny jazdec Martin Vaculík . Foto: TASR - Michal Runák

Slovenský motocyklový pretekár Martin Vaculík v štúdiu TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Celkové umiestnenia Martina Vaculíka v seriáli MS podľa sezón:



2012 - 11. miesto (67 bodov)



2013 - 14. (62)



2017 - 9. (99)



2018 - 13. (52)



2019 - 5. (95)



2020 - 9. (78)



2021 - 12. (54)



2022 - 9. (91)



2023 - 3. (125)



2024 - 5. (122)

Bratislava 1. mája (TASR) - Elitný slovenský plochodrážnik Martin Vaculík začne v sobotu 3. mája svoju 11. sezónu v prestížnom seriáli majstrovstiev sveta Speedway Grand Prix. Na ceste za prioritným cieľom, ktorým je umiestnenie v prvej šestke, by mu mal pomôcť aj nový ladič motorov. Na svetovú plochodrážnu špičku čaká desať súťažných víkendov v siedmich krajinách a aj viacero noviniek.Vaculík vstúpil do uplynulej sezóny 2024 s ambíciou nadviazať na celkové 3. miesto z roku 2023. Napokon v nej obsadil 5. priečku, no najmä sa udržal v prvej šestke. Práve najlepší poltucet má po každej sezóne automatickú účasť v seriáli MS aj pre ďalší ročník. Príprava na sezónu 2025 prebehla bez problémov a začala sa pre neho úvodnými zápoleniami v poľskej extralige. V nej pôsobí vo farbách Górzowa.prezradil Vaculík pre TASR.Do prestížneho seriálu Speedway GP vstúpi pretekmi v nemeckom Landshute. Do nového ročníka chce vyštartovať čo najlepšie, no métu týkajúcu sa konkrétneho umiestnenia na konci sezóny si nedal:Novinkou v seriáli MS bude zmena systému kvalifikácií a pribudli aj šprinty, v ktorých pôjde o nezanedbateľný počet bodov do celkového hodnotenia.poznamenal Vaculík a k ďalším zmenám v systéme pretekov prezradil:konštatoval Vaculík, ktorý pozitívne vníma spomínané novinky:Slovenský reprezentant nenechal pred novou sezónou nič na náhodu a do svojho tímu získal posilu zvučného mena.zdôraznil Vaculík.V novej sezóne sa pokúsi potvrdiť príslušnosť k absolútnej svetovej elite, no uvedomuje si, že konkurencia je silná. V pozícii obhajcu prvenstva a päťnásobného majstra sveta vstúpi do nového ročníka fenomenálny Poliak Bartosz Zmarzlik, ktorému budú dýchať na chrbát osvedčené mená.konštatoval Vaculík a na margo Zmarzlika dodal:uviedol Vaculík pre TASR.