Vaculík zabojuje v Žarnovici o účasť v GP Challenge 2024

Žarnovica 26. mája (TASR) - Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík zabojuje v sobotňajších pretekoch v Žarnovici o účasť v seriáli MS v sezóne 2024. Na domácom okruhu bude patriť k hlavným favoritom, no o štyri miestenky do Grand Prix Challenge bude súperiť s viacerými zvučnými menami.



Štyria najlepší pretekári z pretekov v Žarnovici si vybojujú miestenku na podujatí GP Challenge vo Švédsku (19. augusta), na ktorom pôjde o tri miesta v seriáli MS 2024. Okrem Žarnovice sa kvalifikačné preteky súbežne uskutočnia aj v talianskom Lonigu. V pondelok 29. mája sa bude pretekať v nemeckom Abensbergu a v maďarskom Debrecíne.



V sezóne 2023 účinkuje v seriáli MS 17 pretekárov, no iba najlepší šiesti si automaticky vybojujú účasť v šampionáte aj pre nasledujúci ročník. Ostatní si musia účasť zabezpečiť v pretekoch GP Challenge, prípadne sa spoliehať na tzv. voľnú kartu, ktorú udeľujú organizátori šampionátu. Vaculík je po druhých pretekoch svetového šampionátu priebežne na 7. mieste.



Štartová listina kvalifikácie GP Challenge 2023: Martin Vaculík (SR), Robert Lambert (V. Brit.), Max Fricke (Aus.), Lukas Fienhage (Nem.), Vitalij Lysak (Ukr.), Daniel Klíma, Václav Milík (obaja ČR), Bartosz Smektala, Szymon Wozniak (obaja Poľ.), Nick Škorja (Slov.), Filip Hjelmland, Victor Palovaara (obaja Švéd.), Luke Becker, Max Ruml (obaja USA), Nicolas Vicentin (Tal.), Frederik Jakobsen (Dán.), náhradník: Jakub Valkovič (SR)