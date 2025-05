Vaculík začal sezónu 11. miestom: „Až posledná jazda bola dobrá“

MS Speedway GP, VC Nemecka, Landshut:



1. Bartosz Zmarzlik (Poľ.), 2. Dan Bewley (V. Brit.), 3. Andzejs Lebedevs (Lot.), 4. Brady Kurtz (Austr.), ..., 11. Martin VACULÍK (SR)



Priebežné poradie (po 1 z 10 pretekov):



1. Zmarzlik 24 bodov, 2. Bewley 18, 3. Lebedevs 17, ..., 11. VACULÍK 6

Landshut 4. mája (TASR) - Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík obsadil 11. miesto v úvodných pretekoch sezóny MS Speedway Grand Prix v nemeckom Landshute. V premiére nových pravidiel sa po základnej časti tesne nezmestil do desiatky, ktorá bojovala o postup do finále. Zvíťazil päťnásobný majster sveta a obhajca titulu Poliak Bartosz Zmarzlik, ktorý získal okrem 20 bodov za víťazstvo aj štyri za triumf v šprinte.Vaculík mal po základnej časti rovnaký počet bodov ako Dominik Kubera, no doplatil na pravidlo, ktoré posunulo ďalej Poliaka vďaka lepším časom. Vaculík získal do celkového hodnotenia 6 bodov.uviedol Vaculík pre STVR.Podľa slovenského reprezentanta v Landshute rozhodovali štarty.konštatoval Vaculík. Ďalšie preteky desaťdielneho seriálu MS sú na programe 17. mája vo Varšave.