Vaculíka v Poľsku podpichovali: Je jasné, komu držím palce

Ostrava 17. mája (TASR) - Pracovné povinnosti síce nedovolili slovenskému plochodrážnikovi Martinovi Vaculíkovi naživo sledovať duel Slovenska z Poľskom, ale niekoľko hodín po ňom predsa len zavítal na hokejové MS v Ostrave. V zápase krajín, ktoré sú mu blízke, držal palce Slovákom a tí ho potešili víťazstvom 4:0. V dejisku šampionátu sa stretol aj s bývalým útočníkom Ronaldom Petrovickým, ktorý mal vplyv na jeho kariéru.



Vaculík priznal, že Ronald aj s bratom Róbertom Petrovickým, ktorý na MS pôsobí ako jeden z asistentov Craiga Ramsayho, viackrát zavítali na jediný plochodrážny štadión na Slovensku, ktorý je vo Vaculíkovej rodnej Žarnovici. "Cítil som z ich strany podporu a môžem povedať, že mi v mojej kariére dosť pomohli. Okrem toho aj oni veľmi dobre jazdili. Je to o to pozoruhodnejšie, že ako hokejisti mali pevnú telesnú stavbu a ich hmotnosť bola výrazne nadštandard plochodrážnikov. Ukázali veľký cit pre motorku," priznal Vaculík, ktorý už od roku 2006 pôsobí v Poľsku a tak bol stredajší hokejový duel pre neho špeciálny. "Poľsko je môj druhý domov, mám tam veľa priateľov. Pred MS som od tamojších médií dostal veľa otázok o tom, či budem ten zápas sledovať a komu budem držať palce. Som Slovák, tak je to snáď jasné," uviedol pre TASR.



Vaculíkov šport patrí v Poľsku, na rozdiel od hokeja, medzi najpopulárnejšie. Aj návrat hokejistov do elitnej kategórie po 22 rokoch však v krajine vzbudil záujem. "Poliaci fandia národnému tímu a sledujú MS. Vedia, že Slovensko je silná hokejová krajina a tak som mal pred turnajom niekoľko úsmevných rozhovorov o tom, ako tipujem, že dopadne vzájomný zápas. Viacerí sa báli, aby to nedopadlo nejakým veľkým rozdielom. Ja som im na to vravel: "Možno budete čierny kôň turnaja. Uvidíme, ako napokon dopadnú, ale držím im palce, aby dosiahli svoj cieľ," poznamenal Vaculík.







