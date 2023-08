Vadovičová a Kuril vybojovali strieborné medaily

Rotterdam 20. augusta (TASR) - Slovenskí reprezentanti získali cez víkend na ME v parašportoch v Rotterdame dve strieborné medaily. Postarali sa o ne parastrelkyňa Veronika Vadovičová a paracyklista Patrik Kuril.



Vadovičovú zdolala v disciplíne R2 vzduchová puška v stoji Ukrajinka Irina Ščetnikovová. "Kvalifikácia bola pre mňa hlavne o správnom nastavení zbrane a dobrom zastrieľaní sa. Finále už bolo dobré. Strieľala som skraja, takže som nesledovala výsledky súperiek a sústredila som sa na svoj výkon. Ja som s výsledkom maximálne spokojná," uviedla slovenská reprezentantka pre portál paralympic.sk.



Pre Vadovičovú je to už druhá medaila zo šampionátu, v piatok získala titul v zmiešanej disciplíne R3 vzduchová puška v ľahu, pričom v nej stanovila nový svetový rekord 255,7, bodu. Prekonala tak svoje vlastné maximum o pol bodu.



Kuril získal cenný kov v disciplíne stojacich paracyklistov. Pred slovenského reprezentanta sa dostal iba Španiel Ramos Sanchez. "Kuril sa na úplne rovinatej trati, čo mu veľmi nesedí, od začiatku držal vo vedúcej skupine a keď v ôsmom okruhu zaútočil Francúz Le Rousseau s Ramosom Sanchezom, Patrikovi sa podarilo túto dvojicu doskočiť. Všetci traja spolupracovali a postupne si vytvorili trojminútový náskok, ktorý sa im podarilo udržať až do cieľa. V záverečnom špurte sa presadil Ramos Sanchez a Patrik si po vynikajúcom výkone prišiel pre druhé miesto," uviedol manažér reprezentácie Branislav Režňák.