Vadovičová a Malenovský postúpili do finále vzduchovej pušky v ľahu

Paríž 1. septembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v parastreľbe Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský sa na PH 2024 v Paríži prebojovali do finále miešanej súťaže vzduchová puška SH1 na 10 m. Vadovičová obsadila v kvalifikácii kategórie R3 prvé miesto so ziskom 637,8 bodu. Malenovský postúpil zo štvrtej priečky (636,0 b). Do finále (13.00 h) sa prebojovalo osem najlepších pretekárov.