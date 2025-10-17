< sekcia Šport
Vadovičová si cení úspechy a výkony: „Patrím medzi špičku“
Na nedávnych majstrovstvách Európy v chorvátskom Osijeku sa okrem rozšírenia medailovej zbierky o štyri kovy postarala aj o nový svetový rekord.
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Päťnásobná držiteľka zlatej medaily z parastrelectva na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová potvrdzuje aj naďalej príslušnosť k svetovej špičke. Na nedávnych majstrovstvách Európy v chorvátskom Osijeku sa okrem rozšírenia medailovej zbierky o štyri kovy postarala aj o nový svetový rekord. Najbližšou ambíciou reprezentantky Slovenska je v čo najkratšom čase vybojovať si miestenku na LPH 2028 v Los Angeles.
Pretekovo chudobnejší rok prinášal oveľa väčší dôraz na správne načasovanie formy Vadovičovej. Už na Grand Prix v srbskom Novom Sade z toho boli štyri medaily (zlato a tri striebra) a v Osijeku bol výsledkový sumár ešte pôsobivejší - trikrát zlato a jeden bronz. „Tento rok bol slabší, mali sme len dve súťaže. Bolo to teda trochu jednoduchšie, čo sa týka tréningov, pretože neboli v takom nasadení, ako v predparalympijskom roku. Teraz sa skôr mohli vyberať zbrane a robiť zmeny smerom k ďalšej sezóne. Tým, ako vyšla súťaž pred majstrovstvami Európy v Novom Sade a samotná Európa, tak som len rada, že výkonnosť je a stále patrím medzi svetovú špičku,“ prezradila pre TASR Vadovičová na margo programu tohtoročnej sezóny.
V Chorvátsku zbierali Slováci pravidelne pódiové umiestnenia, len v jednom prípade skončila Vadovičová bez medaily. „Do Osijeku chodíme často na súťaže, organizátori robia podujatia aj pre zdravých. Robia to veľmi dobre, preto vieme, do akých podmienok ideme a o to ľahšie sa nám tam súťaží. Bola tam väčšia zima, ako sme si mysleli, ale všetko tam bolo na slušnej úrovni. Pre mňa býva vždy najťažšia prvá disciplína, kým sa dostanem zo súťažnej atmosféry. Vtedy ešte neviem, ako to bude. Po tom, ako som získala medailu, tak ďalšie disciplíny už boli oveľa jednoduchšie. Už do nich nejdem s takým napätím a stresom, takže sa mi aj lepšie strieľa. Keď sa mi v kvalifikácii podaril svetový rekord, tak som bola nadšená a rada. Potom prišla o to väčšia zodpovednosť vo finále, bola som prvá a so svetovým rekordom, tak automaticky som chcela vyhrať. Tam som si asi sama na seba vytvorila väčší tlak, ako bolo potrebné,“ zhodnotila slovenská parastrelkyňa vystúpenie na európskom šampionáte.
Do svojej už tak bohatej zbierky pridala na ME zlato vo vzduchovej puške v ľahu mix, malokalibrovke 3x20 a vzduchovej puške mix tímy. K tomu vybojovala bronz vo vzduchovej puške v stoji, keď sa v kvalifikácii postarala o nový svetový rekord. „Táto disciplína je veľmi vyrovnaná, vo finále bolo päť finalistov z paralympijských hier. Niekedy je to aj o šťastí. Ja môžem poďakovať môjmu trénerovi za výborné nastavenie zbraní a vybranie nábojov. Ide o dôležitú vec pri výkone, nie je to len o tom, čo tam ja podám, ale mať pripravené všetko tak, ako to má byť. Mojou úlohou, keďže to bolo pripravené, bolo nespraviť žiadnu chybičku a urobiť to, čo máme natrénované. Ukazuje sa, že naše tréningy a ciele stále držia výsledky a ja dúfam, že to ešte takto bude,“ povedala Vadovičová.
Osijek napísal aj ďalšiu úspešnú kapitolu reprezentačnej spolupráce s Radoslavom Malenovským: „S Radkom sa mi veľmi dobre strieľa. Je to u nás taká staronová disciplína (pozn. vzduchová puška mix tím v stoji), ktorá je prebraná od zdravých strelcov. Skôr by som ešte prijala, keby som na iných súťažiach a disciplínach strieľala vedľa neho. Tým, že sa poznáme, tak z neho ide taký pokoj.“
Vadovičová síce absolvovala v tejto sezóne len dve podujatia, ale už plynule sa pripravuje na ďalšie vrcholy. Hlavnou métou je zabezpečiť si už siedmu účasť na letných paralympijských hrách, k tomu sa v roku 2026 uskutočnia v kórejskom Changwone majstrovstvá sveta v parastrelectve. „Ešte nás čakajú World Ability Games v Thajsku. Budúci rok už začína nominačný rok na paralympijské hry. Budú súťaže, kde sa budú dať získať miestenky, takže tieto podujatia budú pre nás najdôležitejšie. Hneď na prvých súťažiach by sme chceli získať miestenku,“ vyjadrila sa Vadovičová.
Okrem športových povinností čakajú reprezentantku Slovenska aj povinnosti v športovej komisii Krištáľového krídla: „Pre mňa je to česť a príjemné spestrenie bežného života. Môžem stretávať rôznych zaujímavých ľudí a osobnosti. Je to spestrenie tréningového cyklu, možnosť odísť do inej atmosféry.“
