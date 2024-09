Vadovičová je spokojná so striebrom,i keď vraví:Stačila jedna desiatka

Chateauroux 3. septembra (TASR) - Slovenská strelkyňa Veronika Vadovičová mohla v utorok pridať druhé zlato z paralympijských hier v Paríži. Víťazka vzduchovej pušky 10 m mala dva výstrely pred koncom náskok 1,4 bodu pred súperkami, pred posledným 0,1 b, no záverečné dve rany jej nevyšli podľa predstáv. Napriek tomu bola so svojím výkonom spokojná a z Paríža si odnesie dve medaily. "Ale trochu ma mrzí, že tam stačila akákoľvek desiatka na zlato," povedala.



Vadovičová v závere bojovala o zlato s Nataschou Hiltropovou. Jej predposledný výstrel však bol len za 9,5 a posledný za 9,4 bodu. Na čelo sa tak vyšplhala nemecká reprezentantka, ktorá si vylepšila druhé miesto spred troch rokov v Tokiu. "Vtedy som už lapala po dychu. Posledných päť rán som mala pocit, že sa už dusím, že sa nemôžem poriadne nadýchnuť. To bol jediný môj problém, ako to ustáť. Keď sme zostali tri, spadol mi kameň zo srdca. Už som bola rada a bolo mi jedno ako to dopadne. Posledných päť rán som už poriadne nesledovala, ako som na tom. Chcela som mať čistú hlavu a ísť to, čo mám natrénované," povedala po zisku svojej ôsmej medaily z paralympijskej scény. Na konte má päť zlatých, dve striebra a jeden bronz a je najúspešnejšia slovenská letná paralympionička.



"Stále tomu nemôžem uveriť, neviem to rozdýchať. Dnes to nebola moja obľúbená disciplína, dá sa povedať, že je to najťažšia disciplína. Bol náročný deň a toto bolo o šťastí. Finále je úplne iná disciplína ako kvalifikácia, v ktorej bolo viac času na prípravu a nástrel. Tu sa ide tých pár minút na úplnú istotu a treba udržať čo najlepšie rany," povedala 41-ročná Slovenka.



Vadovičová absolvovala v Paríži tri disciplíny, vo všetkých sa dostala do finále a nakoniec si odniesla dva cenné kovy. "Je to úžasná bilancia. Nečakali sme to, možno iba v snoch, i keď v týchto posledných týždňoch som mala viac nočných môr," povedala so smiechom. "Ale nakoniec sa stal sen skutočnosťou."



Teraz si dopraje zaslúžený oddych: "Teším sa na to, že sa konečne najem, lebo tieto dni boli o disciplíne. Nemohla som v uplynulých dňoch poľaviť. A tiež sa teším na to, že sa dobre vyspím."