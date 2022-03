Parastrelkyňa Vadovičová získala na ME zlato, Malenovský strieborný

Hamar 17. marca (TASR) - Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová získala vo štvrtok na ME v nórskom Hamare zlato v streľbe v ľahu. Bol to pre ňu už tretí triumf na podujatí - predtým bola najlepšia v streľbe v stoji a súťaži miešaných dvojíc spolu s Radoslavom Malenovským. Ten získal vo štvrtkovej súťaži striebro.



Vadovičová nastrieľala 254 bodov a o jej prvenstve rozhodlo rozhodlo päť desatín. Na treťom mieste skončil Turek Erhan Coskuner (232). "Je to dobrý začiatok pocovidového roka. Vyhrala som všetko a aj keď to boli len majstrovstvá Európy a svet chýbal, som spokojná,“ uviedla pár minút po konci finále 39-ročná strelkyňa pre oficiálny web Slovenského paralympijského výboru (SPV).



Jej partner a zároveň reprezentačný tréner Milan Goleňa si záver finále v ľahu vychutnával: "Nepamätám si, aby o zlato bojovali na vrcholnom podujatí len dvaja Slováci. Tri zlaté s novou puškou je dobrý výsledok."