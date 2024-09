SKVELÁ SPRÁVA: Vadovičová získala striebro v malokalibrovke

finále malokalibrovky - ženy:



1. Natascha Hiltropová (Nem.) 456,5, 2. Veronika VADOVIČOVÁ (SR) 456,1, 3. Čang Cchuej-Pching (Čína) 446,0, 4. Anna Bensonová (Švéd.) 432,6, 5. Avani Lecharaová (India) 420,6, 6. Iryna Ščetniková (Ukr.) 410,5

Paríž 3. septembra (TASR) - Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová získala na PH v Paríži striebornú medailu v utorňajšom finále malokalibrovky. Je to jej druhý cenný kov na hrách vo francúzskej metropole, predtým brala zlato vo vzduchovej puške SH1 na 10 m. Slovenská výprava získala v Paríži piatu medailu, popri troch zlatých druhú striebornú.," povedala Vadovičová.," dodala 41-ročná Slovenka, pre ktorú je to ôsma medaila z paralympijskej scény. Na konte má päť zlatých, dve striebra a jeden bronz a je najúspešnejšia letná paralympionička. "," dodala Vadovičová.Vadovičová potvrdila umiestnenie z kvalifikácie, v ktorej na strelnici v Chateauroux obsadila druhé miesto výkonom 1169 b. Vo finále sa predstavilo osem najlepších, nad sily Vadovičovej (456,1) bola jedine Nemka Natascha Hiltropová (456,5). Bronz si vystrieľala Číňanka Čang Cchuej-Pching (446,0).V rovnakej súťaži sa do finále neprebojoval medzi mužmi Radoslav Malenovský, ktorý skončil na 12. priečke.