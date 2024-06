Vadovičová získala zlato vo vzduchovej puške v ľahu mix

Granada 4. júna (TASR) - Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová získala na ME v španielskej Granade zlatú medailu vo vzduchovej puške v ľahu mix. Informoval o tom facebookový profil Slovenského paralympijského výboru (SPV).



"Zo zlata sa samozrejme teším. Som rada, že naša stratégia vychádza. Vyzdvihla by som spoluprácu s trénerom Milanom Goleňom, bez neho by som určite nezvíťazila. Zajtra nás čaká malorážka, čo môže byť veterná lotéria. Pozajtra ľubovoľná malokalibrovka 3x40 rán. Budem sa snažiť nadviazať na medailové umiestnenia," uviedla pre SPV Vadovičová, ktorá už na šampionáte získala bronz v disciplíne R2 - vzduchová puška v stoji.



Marinov získal zlato v paratrape



Slovenský parastrelec Filip Marinov sa stal majstrom sveta v paratrape. V utorkovom finále na šampionáte v španielskej Granade zdolal o tri holuby druhého Taliana Fabrizia Cormonsa. Informoval o tom facebookový profil Slovenského paralympijského výboru (SPV).