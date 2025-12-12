< sekcia Šport
Vágner je novým trénerom FC ViOn Zlaté Moravce: Som z klubu nadšený
Nový tréner absolvuje premiéru 17. januára v rámci Tipsport ligy v dueli ViOn-u proti Skalici.
Autor TASR
Zlaté Moravce 12. decembra (TASR) - Novým trénerom futbalového klubu FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble sa stal Čech Jiří Vágner. Štyridsaťdvaročný kouč si premiérovo vyskúša funkciu hlavného kormidelníka mužského tímu.
Vágner prichádza do tímu MONACObet ligy po jedenapolročnom pôsobení v pražskej Slavii, kde viedol ženský tím. V uplynulej sezóne s ním získal ligový titul a vyhral Český pohár. Predtým pôsobil výlučne v mužskom futbale, bol asistent Petra Radu v Dukle Praha a rovnakú pozíciu zastával aj v FK Jablonec. Bol aj asistentom českej reprezentácie do 20 rokov. Prestup do červeno-modrých farieb musela odobriť Slavia Praha, kde mal Vágner platný kontrakt. Jeho pravou rukou bude donedávna asistent trénera a v závere jesene poverený hlavný kouč Pavel Medveď.
„Som zo zázemia a z klubu nadšený. Pochádzam z Jablonca, kde to fungovalo veľmi podobne. Vnímam to ako dobré a pokojné prostredie pre prácu s kvalitnými ľuďmi okolo seba, takže sa na svoje pôsobenie veľmi teším,“ uviedol Vágner pre klubový web. „Chcel som sa posunúť ďalej a Slavia mi túto možnosť ponúkla. Keďže Slavia Praha a ViOn Zlaté Moravce sú v určitom vzťahu a majú záujem o užšiu spoluprácu, ponuku som rád prijal.“
Nový tréner absolvuje premiéru 17. januára v rámci Tipsport ligy v dueli ViOn-u proti Skalici. Zimnú prípravu odštartujú zverenci Jiřího Vágnera 12. januára. Zlatým Moravciam patrí po jesennej časti druhej najvyššej slovenskej súťaže druhé miesto, na vedúcu Banskú Bystricu strácajú 16 bodov.
Vágner prichádza do tímu MONACObet ligy po jedenapolročnom pôsobení v pražskej Slavii, kde viedol ženský tím. V uplynulej sezóne s ním získal ligový titul a vyhral Český pohár. Predtým pôsobil výlučne v mužskom futbale, bol asistent Petra Radu v Dukle Praha a rovnakú pozíciu zastával aj v FK Jablonec. Bol aj asistentom českej reprezentácie do 20 rokov. Prestup do červeno-modrých farieb musela odobriť Slavia Praha, kde mal Vágner platný kontrakt. Jeho pravou rukou bude donedávna asistent trénera a v závere jesene poverený hlavný kouč Pavel Medveď.
„Som zo zázemia a z klubu nadšený. Pochádzam z Jablonca, kde to fungovalo veľmi podobne. Vnímam to ako dobré a pokojné prostredie pre prácu s kvalitnými ľuďmi okolo seba, takže sa na svoje pôsobenie veľmi teším,“ uviedol Vágner pre klubový web. „Chcel som sa posunúť ďalej a Slavia mi túto možnosť ponúkla. Keďže Slavia Praha a ViOn Zlaté Moravce sú v určitom vzťahu a majú záujem o užšiu spoluprácu, ponuku som rád prijal.“
Nový tréner absolvuje premiéru 17. januára v rámci Tipsport ligy v dueli ViOn-u proti Skalici. Zimnú prípravu odštartujú zverenci Jiřího Vágnera 12. januára. Zlatým Moravciam patrí po jesennej časti druhej najvyššej slovenskej súťaže druhé miesto, na vedúcu Banskú Bystricu strácajú 16 bodov.