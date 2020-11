Vajda, Stankovič a Polášek budú podporovať tenisové talenty

Bratislava 26. novembra (TASR) - Bývalí slovenskí tenisti Marián Vajda s Branislavom Stankovičom sa rozhodli podporiť talentovanú mládež. Spoločne s deblovým špecialistom Filipom Poláškom sa stali zakladajúcimi členmi projektu "HRAJME TENIS SLOVENSKO". Jeho hlavnou myšlienkou je obnovenie generačného procesu v tenise.







Občianske združenie HTS o.s. si dalo za úlohu vytvoriť profesionálne podmienky pre mládež od 10 do 18 rokov a jej trénerov v ich materských kluboch. Talentovaným hráčom chce zabezpečiť finančnú podporu pre rýchlejšie dosiahnutie vrcholných výsledkov. Pomoc pri realizácii nového projektu prisľúbili aj dlhoročný kapitán slovenského daviscupového tímu Miloslav Mečíř či fedcupový kapitán Matej Lipták. V profesionálnom tíme odborníkov figurujú tenisoví koučovia Pavol Krta a Emil Miške, kondičný tréner Pavel Šmela, fyzioterapeut Milan Gašpárek a športový psychológ Tomáš Gurský.



Podľa Stankoviča myšlienka založiť projekt "HRAJME TENIS SLOVENSKO" vznikla v júni počas turnaja Bratislava Open. "O mesiac neskôr sme si sadli s Marošom Vajdom, Filipom Poláškom i partnerom projektu Evženom Balkom a začali sme pripravovať metodiku. Je to nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na nadaných hráčov od 10-18 rokov. Tam sme videli najväčšiu medzeru. Chceme podporiť deti na vidieku priamo v ich kluboch. Je to náročné, lebo treba cestovať po celom Slovensku."



Vajda verí, že nový projekt bude veľkou motiváciou pre mladých hráčov. "Je nevyhnutné obnoviť generačný proces mládežníckeho tenisu na Slovensku. Chceme dostať z nadaných detí maximálny potenciál. Sme nadšení, že môžeme pomôcť dobrej veci. Zatiaľ sme vybrali 16 hráčov, s ktorými spolupracujeme. Chceme im odovzdať naše skúsenosti. Nezatvárame dvere ani pred tými, ktorí sú v rebríčku nižšie. Spolupracujeme so špičkovými trénermi a metodikmi, vytvorili sme špeciálne tímy," zdôraznil dlhoročný úspešný tréner mužskej svetovej jednotky Srba Novaka Djokoviča.







Polášek tvrdí, že na projekte budú participovať najlepší tenisoví odborníci, ktorí sú na Slovensku k dispozícii. "Miloš Mečíř bol dlhé roky daviscupový kapitán, Matej Lipták je šéf fedcupového družstva. Emil Miške vzdeláva trénerov a má za sebou úspešnú spoluprácu s Češkou Karolínou Muchovou, ktorú priviedol na 31. miesto svetového rebríčka WTA. Pavol Krta dlhé roky trénoval v Nemecku a viacerých hráčov na čele s Petrom Gojowczykom dostal do prvej stovky."



Najlepší slovenský deblista považuje za dôležité zaviesť novú kultúru komunikácie medzi deťmi, rodičmi a trénermi. "Chceme, aby nenastali nejaké zákernosti. Aj u detí vyžadujeme určité vlastnosti. Budú sa riadiť kódexom športovca. V prvom rade budú musieť chcieť reprezentovať, to je priorita číslo jeden. Budeme samozrejme dbať aj na ich študijné výsledky. Je veľmi dôležité podchytiť mladú generáciu a vytvárať jej dobré podmienky."