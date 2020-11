Vakcinácia športovcov proti koronavírusu nebude povinná, tvrdí Bach

Tokio 17. novembra (TASR) - Vakcinácia športovcov proti koronavírusu pred OH 2020 v Tokiu nebude povinná. Vyhlásil to prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach počas dvojdňovej inšpekcie japonskej metropoly.



"Bude na zvážení športovcov, či sa dajú očkovať. Nebudeme im to dávať za povinnosť a nebudeme ich za to žiadnym spôsobom sankcionovať. Je to súkromná záležitosť každého z nich," uviedol Bach. MOV však bude očkovanie odporúčať a v tejto súvislosti už rokovalo s výrobcami o možnosti objednať vakcínu pre potreby hier.



OH v Tokiu pre pandémiu koronavírusu preložili na budúci rok, otvárací ceremoniál by sa mal uskutočniť 23. júla 2021.