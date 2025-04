Valach skončil v Spišskej N. Vsi. Rapáč: Zanechal výraznú stopu

Spišská Nová Ves 15. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Valach nebude pokračovať v HK Spišská Nová Ves. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Tridsaťšesťročný obranca prišiel do Spišskej Novej Vsi v januári 2023 a v jej farbách odohral necelé tri sezóny. V ročníku 2024/2025 prispel k historickému triumfu v základnej časti. Nazbieral v nej 14 kanadských bodov (3+11) v 46 zápasoch. Spišiaci následne prehrali v prvom kole play off so Zvolenom. Valach mal v 6 dueloch bilanciu 0+1. „Jurajovi sa chcem poďakovať za všetku prácu, ktorú odviedol pre Spišskú Novú Ves. Už počas sezóny sme vedeli, že rodinná situácia mu nedovolí pokračovať v našom klube a že jeho ďalšie pôsobisko musí byť blízko rodiny, čo sme plne rešpektovali. Jeho účinkovanie v našom klube zanechalo výraznú stopu v podobe dvoch medailí a pohára Dušana Pašeka,“ uviedol generálny manažér Richard Rapáč.



Okrem Valacha už v klube nepokračuje ani slovenský útočník Juraj Majdan, o ktorého angažovaní už informoval HK Poprad.