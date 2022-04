Valach, Sojčík a Nemčík pokračujú v Dukle Trenčín

Trenčín 29. apríla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Nemčík a útočníci Marek Valach a Peter Sojčík budú aj v sezóne 2022/2023 obliekať dres Dukly Trenčín. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Nemčík odohral v trenčianskom drese väčšiu časť doterajšej kariéry. Do klubu sa vrátil pred sezónou 2021/2022, v ktorej odohral celkovo 50 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 3 góly, 5 asistencií a 117 trestných minút.



Aj trenčiansky odchovanec Sojčík má za sebou viacero sezón v drese Dukly. Pred sezónou 2021/2022 z nej zamieril do Dubnice, ktorá pôsobí v nižšej súťaži, no v priebehu ročníka sa vrátil do Trenčína. V extraligovej sezóne 2021/2022 mal v 26 zápasoch bilanciu 4 góly, 3 asistencie a 4 trestné minúty.



Pre 23-ročného Valacha pôjde o štvrtú sezónu v trenčianskom drese. Ročník 2021/2022 mu priniesol prvé reprezentačné štarty, pričom v týchto dňoch je súčasť tímu trénera Craiga Ramsayho na zápasoch v Nemecku. V 52 zápasoch extraligy strelil 12 gólov, ku ktorým pridal 14 asistencií. Okrem toho si pripísal aj 47 trestných minút.