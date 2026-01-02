Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Valančiunas bude Denveru chýbať minimálne mesiac pre zranenie lýtka

Na snímke Jonas Valančiunas (17). Foto: TASR/AP

Denver 2. januára (TASR) - Litovský basketbalista Jonas Valančiunas si poranil lýtkový sval a tímu NBA Denver Nuggets bude chýbať minimálne mesiac. Tridsaťtriročný pivot mal na pozícii nahradiť zraneného Nikolu Jokiča, ktorý bude pre zranenie kolena absentovať tiež mesiac.

Valančiunas nedohral tretiu štvrtinu novoročného zápasu v Toronte a pridal sa tak ku štvorici zranených hráčov zo základnej zostavy. Okrem hviezdneho Jokiča chýbajú Denveru aj Cameron Johnson (pravé koleno), Aaron Gordon (zadný stehenný sval) a Christian Braun (členok).
