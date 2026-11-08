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Váleka prepustili z nemocnice do domáceho liečenia
K nešťastnému momentu prišlo po vhadzovaní. V 15. minúte sa naň postavili Válek a český útočník Viktor Šámal.
Autor TASR
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Nyköping 8. novembra (TASR) - Slovenského hokejového reprezentanta do 20 rokov Matúša Váleka, ktorý utrpel v sobotu na Turnaji piatich krajín vo Švédsku vážne zranenie, prepustili z nemocnice do domáceho liečenia. Sobotný zápas slovenskej a českej dvadsiatky v Nyköpingu predčasne ukončili po necelých 15 minútach.
Váleka zasiahla súperova korčuľa do krku a museli ho previezť urýchlene do nemocnice. „Veľmi nás teší, že Matúš Válek bude po hrozivom zranení v poriadku. Po včerajšom operačnom zákroku dostal dnes od lekárov zelenú na presun do domácej liečby. S Matúšom Válekom aj s realizačným tímom našej reprezentácie do 20 rokov sme v pravidelnom kontakte. Prostredníctvom tohto príspevku chce Matúš Válek pozdraviť všetkých fanúšikov a poďakovať sa im za podporu v uplynulých hodinách. Zároveň by sme chceli požiadať verejnosť a médiá v mene Matúša Váleka a jeho rodiny o rešpektovanie súkromia," uviedol Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) prostredníctvom facebooku.
K nešťastnému momentu prišlo po vhadzovaní. V 15. minúte sa naň postavili Válek a český útočník Viktor Šámal. Slovenský reprezentant síce buly v obrannom pásme vyhral, ale následne cez neho Šámal prepadol tak, že kľačiaceho Váleka nechcene trafil pätou korčule do krku. Válek okamžite zamieril na striedačku, kde lekári začali boj o jeho život. Rozhodcovia poslali ostatných hráčov oboch tímov do šatní, zápas prerušili a neskôr ukončili. Česi v tom čase viedli 1:0.
Váleka zasiahla súperova korčuľa do krku a museli ho previezť urýchlene do nemocnice. „Veľmi nás teší, že Matúš Válek bude po hrozivom zranení v poriadku. Po včerajšom operačnom zákroku dostal dnes od lekárov zelenú na presun do domácej liečby. S Matúšom Válekom aj s realizačným tímom našej reprezentácie do 20 rokov sme v pravidelnom kontakte. Prostredníctvom tohto príspevku chce Matúš Válek pozdraviť všetkých fanúšikov a poďakovať sa im za podporu v uplynulých hodinách. Zároveň by sme chceli požiadať verejnosť a médiá v mene Matúša Váleka a jeho rodiny o rešpektovanie súkromia," uviedol Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) prostredníctvom facebooku.
K nešťastnému momentu prišlo po vhadzovaní. V 15. minúte sa naň postavili Válek a český útočník Viktor Šámal. Slovenský reprezentant síce buly v obrannom pásme vyhral, ale následne cez neho Šámal prepadol tak, že kľačiaceho Váleka nechcene trafil pätou korčule do krku. Válek okamžite zamieril na striedačku, kde lekári začali boj o jeho život. Rozhodcovia poslali ostatných hráčov oboch tímov do šatní, zápas prerušili a neskôr ukončili. Česi v tom čase viedli 1:0.