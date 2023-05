Valencia musí čiastočne uzavrieť štadión pre rasizmus voči Viniciusovi

Valencia 24. mája (TASR) - Futbalový klub FC Valencia bude pykať za rasistické prejavy jeho fanúšikov voči hráčovi Realu Madrid Viniciusovi Juniorovi čiastočným zatvorením štadióna na päť duelov v La Lige. Zaplatiť musí taktiež pokutu 45.000 eur.



Brazílsky reprezentant sa stal terčom nenávistných prejavov v nedeľnom zápase 35. kola na štadióne Mestalla, v ktorom Valencia zvíťazila 1:0. V zápase uvidel v úplnom závere červenú kartu za nešportové správanie, no dištanc pre ďalší duel nedostane. "Súťažná komisia rozhodla, že rozhodca nemohol situáciu vyhodnotiť adekvátne, pretože nemal k dispozícii všetky súvislosti. Vinicius sa preukázateľne stal terčom rasistických pokrikov, čo znemožnilo štandardný priebeh duelu," zverejnila Španielska futbalová federácia (RFEF).



Valencia v utorok potvrdila, že polícia identifikovala troch fanúšikov podozrivých z prejavov nenávisti. Priznala mieru zodpovednosti, no odmietla, že by jej fanúšikovia boli výlučne rasisti. "V súvislosti s touto udalosťou sa zverejnilo veľa dezinformácií. Duel proti Realu Madrid sa vysielal naživo a bolo zreteľné, že celý štadión nie je rasistický. FC Valencia pristupuje k tomuto problému s plnou vážnosťou. Rasizmus nemá miesto v našej spoločnosti."



Udalosť nabrala aj politický rozmer. Rasizmus voči Viniciusovi odsúdili aj vrcholní politickí predstavitelia v Brazílii. V Sao Paule sa konala aj demonštrácia pred španielskym konzulátom.