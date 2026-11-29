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Valencia remizovala s Osasunou 1:1 v 14. kole La Ligy
Hostí poslal do vedenia v 63. minúte Ruben Garcia a za Valenciu vyrovnal v 74. minúte Hugo Duro.
Autor TASR
Madrid 29. novembra (TASR) - Futbalisti Valencie a Osasuny si rozdelili body po remíze 1:1 v nedeľnom dueli 14. kola španielskej La Ligy. Hostí poslal do vedenia v 63. minúte Ruben Garcia a za Valenciu vyrovnal v 74. minúte Hugo Duro.
La Liga - 14. kolo:
Valencia CF – CA Osasuna 1:1 (0:0)
Góly: 74. Duro - 63. Garcia
Valencia CF – CA Osasuna 1:1 (0:0)
Góly: 74. Duro - 63. Garcia