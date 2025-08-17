Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. august 2025
Valencia remizovala so San Sebastian 1:1 v prvom kole španielskej ligy

Gól argentínskeho obrancu Facunda Tenagliu v nadstavenom čase na 2:1 rozhodol o zisku troch bodov pre Deportivo Alaves v domácom dueli proti Levante.

Madrid 17. augusta (TASR) - Futbalisti Valencie remizovali v súboji 1. kola španielskej ligy s Realom Sociedad San Sebastian 1:1. Na úvodný zásah domáceho Diega Lopeza z 57. minúty odpovedal o tri minúty neskôr Takefusa Kubo.

La Liga - 1. kolo:

Deportivo Alaves – Levante UD 2:1 (1:0)

Góly: 36. T. Martinez, 90.+2 Tenaglia – 68. Toljan



Valencia CF – Real Sociedad San Sebastian 1:1 (0:0)

Góly: 57. Diego Lopez – 60. Kubo
