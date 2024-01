Valencia zdolala Villarreal 3:1 v 19. kole La Ligy

La Liga - 19. kolo:



Valencia CF - Villarreal CF 3:1 (2:0)



Góly: 4. Jaremčuk, 27. a 57. Pepelu (oba z 11 m) – 73. G. Moreno







Real Sociedad San Sebastian - Deportivo Alaves 1:1 (0:0)



Góly: 90.+6. Zubimendi - 76. Rioja (z 11 m), ČK: 36. Remiro (San Sebastian)







Getafe CF - Rayo Vallecano 0:2 (0:1)



Gól: 45.+1 a 47. Camello, ČK: 40. Latasa po 2. ŽK, 50. Greenwood (obaja Getafe)

Madrid 3. januára (TASR) - Futbalisti Valencie triumfovali v utorkovom zápase 19. kola La Ligy nad Villarrealom 3:1. O víťazstve domácich rozhodol Pepelu, ktorý premenil dve penalty. Domáci bodovali v treťom stretnutí v rade a posunuli sa na priebežné 9. miesto v tabuľke. Villarreal je na 13. priečke.Hráčia Raya Vallecana uspeli na pôde Getafe 2:0. O oba presné zásahy sa postaral Sergio Camello. Vallecano ukončilo sériu ôsmich duelov bez víťazstva a v najvyššej španielskej súťaži získalo tri body prvýkrát od 22. októbra.Alaves ukončil šnúru troch prehier, keď remizoval na pôde favorizovaného San Sebastianu 1:1. Po góle Luisa Rioju z pokutového kopu v 76. minúte viedol, no bod domácim zabezpečil v šiestej minúte nadstaveného času Martin Zubimendi. Real Sociedad sa po dobrom štarte do sezóny dostal do krízy, keď z uplynulých piatich stretnutí zvíťazil iba raz a štyrikrát remizoval. V tabuľke mu patrí 6. miesto s mankom 13 bodov na vedúce duo Real Madrid, Girona.