Valijevová prvá so štvoritým skokom:Fantastické, Rusi zopakovali zlato

Krasokorčuliari Ruského olympijského výboru (ROC) Anastasia Mišinová, Aleksandr Galljamov padajú počas voľnej jazdy športových dvojíc v súťaži družstiev na ZOH 2022 v Pekingu v pondelok 7. februára 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke dvojica Madison Chocková a Evan Bates zo Spojených štátov si dávajú bozk po dokončení svojej choreografie v tímovom programe tanca počas súťaže na Zimných olympijských hrách 2022 v pondelok 7. februára v Pekingu. Foto: TASR/AP

krasokorčuľovanie - tímová súťaž:

celkové poradie (po 8 z 8):



1. ROC (Aleksander Galljamov, Nikita Kacalapov, Mark Kondratiuk, Anastasia Mišinová, Viktoria Sinicinová, Kamila Valijevová) 74 bodov,

2. USA (Vincent Zhou, Nathan Chen, Zachary Donohue, Brandon Frazier, Madison Hubbellová, Alexa Knierimová, Karen Chenová, Evan Bates, Madison Chocková) 65,

3. Japonsko (Juma Kagijama, Rjuiči Kihara, Timothy Koleto, Misato Komacubara, Riku Miurová, Šoma Uno, Wakaba Higučiová, Kaori Sakamotová) 63,

4. Kanada 53,

5. Čína 50



nepostúpili do finále: 6. Gruzínsko 22, 7. Taliansko 20, 8. Česko 15, 9. Nemecko 8, 10. Ukrajina 8



voľné jazdy:

športové dvojice:



1. Anastasia Mišinová, Aleksandr Galljamov (ROC) 145,20 bodov,

2. Riku Miurová, Rjuiči Kihara (Jap.) 139,60,

3. Pcheng Čcheng, Ťin Jang (Čína) 131,75



ženy:



1. Kamila Valijevová (ROC) 178,92,

2. Kaori Sakamotová (Jap.) 148,66,

3. Madeline Schizasová (Kan.) 132,04



tanečné páry:



1. Madison Chocková, Evan Bates (USA) 129,07,

2. Victoria Sinicinová, Nikita Kacalapov (ROC) 128,17,

3. Piper Gillesová, Paul Poirier (Kan.) 124,39



Peking 7. februára (TASR) - Krasokorčuliari Ruského olympijského výboru (ROC) získali zlaté medaily v tímovej súťaži na ZOH 2022 v Pekingu. Po ôsmich súťažiach nazbierali 74 bodov a na striebornú pozíciu odsunuli reprezentantov USA. Bronzové medaily získali Japonci.V pondelok súťaž družstiev vyvrcholila voľnými jazdami športových dvojíc, tanečných párov a žien. Vo finále už pokračovalo iba päť tímov, ktoré dosiahli najlepšie výsledky v krátkych programoch jednotlivých kategórií. Rusi na tróne v súťaži družstiev nahradili Kanadu. Američania odsunuli Japoncov za seba o dva body.V Capital Indoor Stadium prišli ako prvé do akcie športovky. Favorizovaní Rusi Anastasia Mišinová a Aleksander Galljamov síce nečakane zaznamenali pád, ale aj to im stačilo na prvé miesto a de facto rozhodli o zlate. Američania Alexa Knierimová a Brandon Frazier totiž výrazne zaostali za očakávaniami a skončili až na piatej priečke. Výborne zajazdili Japonci Riku Miurová a Rjuiči Kihara, skončili druhí a zvýšili tlak na USA, keďže sa im so 48 bodmi vyrovnali.Američania ale skvele zareagovali v tanečných pároch, duo Madison Chocková a Evan Bates zdolali o necelý bod Rusov Viktoriu Sinicinovú a Nikitu Kacalapova a odrazili japonský útok. Pár Misato Komacubarová a Tim Koleto skončil až piaty.Vrcholom programu boli voľné jazdy žien. Len 15-ročná Ruska a topfavoritka Kamila Valijevová začala perfektným štvoritým salchowom a trojitým axelom. Po kombinácii štvoritého a trojitého tulupa bola zlatá medaila pre Rusov už len spečatená, hoci sa v ďalšom programe nevyhla pádu pri ďalšom štvoráku. Vyhrala suverénne. Američanka Karen Chenová potrebovala predbehnúť aspoň slabú Číňanku, čo sa jej podarilo. Hoci sa pred ňu dostala Kanaďanka Madeline Schizasová aj výborná Japonka Kaori Sakamotová, striebro Američanom už neuniklo.Rusi zopakovali zlato zo Soči. Valijevová sa stala prvou ženou, ktorá pod piatimi olympijskými kruhmi skočila štvoritý skok.citoval oficiálny web ZOH Valijevovú.dodal tímový kapitán Kacalapov.